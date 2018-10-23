Trabzonspor'da moraller bozuk

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Dün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak önemli bir fırsatı tepen Karadeniz ekibinde morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Mustafa Akbaş, Ogenyi Onazi ve Nwakaeme katılmadı. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular koşu yaparken diğer futbolcular ise dar alanda pas çalışması yaptı.

Karaman, konuştu futbolcular başını eğdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından basın toplantısında oyuncularını eleştiren Ünal Karaman, antrenman öncesi futbolcularla toplantı yaptı. Saha ortasında yaklaşık 20 dakika süren toplantıda Karaman, oyuncularına sert şekilde uyarılarda bulunarak herkesin hatalardan dersler çıkarması gerektiğini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcının konuşması sırasında ise bazı futbolcuların başlarını öne eğerek Karaman'ı dinledikleri görüldü.

Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi sağlık durumu

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, Anthony Nwakaeme ve Ogenyi Onazi'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. BB Erzurumspor maçı sonrası sağ kasık kasında (adduktor) ağrı hisseden Onazi ve yine aynı şikayetle maç kadrosundan çıkartılan Anthony Nwakaeme'nin gerekli muayenelerinin yapıldığını belirten Bozdoğan, “Bu sabah çekilen MR sonuçlarına göre Nwakaeme'de birinci derece kas yaralanması tespit edildi. Oyuncumuz 7-10 gün arası takım çalışmalarına katılamayacak. Onazi ise koruma amaçlı olarak iki gün boyunca takımdan ayrı olarak tedavi ve salon çalışması gerçekleştirecek” dedi.