Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Sosa ve Toure sevinci yaşanıyor. Sakatlıklarının ardından iyileşen iki oyuncunun da takımla birlikte çalışmalara başlaması Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Onazi ile Kucka katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Hosseni ve Esteban'ın tedavileri yapılırken, Kamil Ahmet Çörekçi ise salonda çalıştı. Dün gerçekleştirilen antrenmanı sakatlıkları nedeniyle tamamlayamayan Mustafa Akbaş ve Yusuf Yazıcı antrenmanda yer aldı.

Sosa ve Toure sevinci

Sakatlarının ardından iyileşen Sosa ve Toure antrenmana katıldı. Galatasaray maçında forma giyemeyen Senegalli Toure ile sarı-kırmızılı takımla oynanan maçta sakatlanan Sosa da tedavilerinin ardından takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.