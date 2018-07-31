Trabzonspor’da Zargo Toure sözleşme imzaladı

Yeni sezon hazırlıklarına transferlerle de sürdüren Trabzonspor, Senegalli oyuncu Zargo Toure ile anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Trabzon Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen imza töreninde Toure, kendisini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına bordo-mavili takıma bağlayan imzayı attı. İmza törenine kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve futbolcunun babası Djibril hazır bulundu.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu transfer döneminde ihtiyaç olan bölgelere oyuncu katmayı planladıklarını belirterek, "Hem takım kadrosu hem kulübün ekonomik konumu bunu gerektiriyordu. Yeni katılan arkadaşımız da savunmanın merkezinde görev yapıyor, geçmişte bu konuda başarılı bir spor hayatı var. İzleme komitemizin kanaati ve önerisiyle anlaşma sağladık. Umuyorum ki Trabzonspor’da çok başarılı olacak, Trabzonspor’un bir eksiğini tamamlamış olacak" şeklinde konuştu.

"Bu seneki transferleri tamamladık"

İmza törenini Trabzon’un önemli tarihi eserlerinden Ayasofya önünde yaptıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Trabzonspor, Trabzon için Trabzon’a katkı sağlamak için var. Transfer törenlerimiz vesilesi ile Trabzon turizmine bir katkımız olursa bundan da ayrıca mutluluk duyarız. Ben oyuncumuza başarılar diliyorum. Ondan büyük beklentilerimiz var, bunlara cevap vereceğine inanıyoruz. Trabzon’un tarihi ve turistik anlamda önemli yerleri var. Mesela Sümela Manastırı, Boztepe, Atatürk Köşkü, Uzungöl var. Geçmişte de buralarda imza törenleri yapmıştık. Tekrar oralarda da yapabiliriz. Ancak bu sene bunların hepsini gezmek mümkün değil. Çünkü aşağı-yukarı transferi sonlandırdık gibi bir şey, çok büyük bir şey olmazsa bu seneki transferi tamamladık" değerlendirmesini yaptı.

Hacısalihoğlu, Trabzon’a getirdikleri Kamerunlu genç oyuncu Eric Ayuk’un transferinde sanatçı Rafel El Roman’ın rol oynadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Bu oyuncuyla ilgili transfer tam netleşmedi. Rafet Trabzonsporlu bir kardeşimiz. Bu oyuncuyla ilgili tesadüfen bir görüşmeleri olmuş. Trabzonspor’a tavsiye etmiş, bonservisziz çok çok uygun bir transfer ücretiyle önermiş. Şayet bu dönem içerisinde Trabzonspor’la uyum sağlayamazsa zaten sözleşmesini Trabzonspor direkt tek taraflı feshetmesi şartıyla bir görüşme oldu. Bakarsınız çok da katkısı olur. Transferle ilgili çalışmaları büyük oranda sonlandırdık. Çok büyük bir sürpriz olmaz ise transfer dönemi tamamladık. Transfer döneminin bitimine kadar farklı bir gelişme olur ise oyuncu katabiliriz" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu futbolcunun babasının imza töreninde yer almasına ilişkin bir başka soru üzerine de esprili şekilde "O da eski bir futbolcu, Senegalden buraya geldi, eski bir futbolcu. Az daha genç olsa onu da kadromuza katacaktık" dedi.

Toure: "Bana uygun bir lig"

Trabzonpor’un yeni transferi Zargo Toure ise Trabzonspor’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, arkadaşlar arasına katılmaktan, Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. İnanıyorum çok başarılı bir yıl olacak" dedi.

"Buraya gelmeden önce Trabzonspor’u da takip ediyordum"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Toure, "Bir çok arkadaşımız burada oynadı. N’Doye ile tanışıklığım yok ancak Türkiye’de çok iyi bir arkadaşım oynuyor. Issıar Dia, Trabzonspor’un çok büyük bir kulüp olduğunu söyledi ve buraya gelmemde çok önemli etkisi oldu. Daha önceden Türkiye ligi ve takımlarını, Trabzonspor’u takip ediyordum, bana uygun bir lig. Buraya geliş sebeplerimden birisi de bu. Trabzonspor’u da buraya gelmeden önce takip ediyordum. Benim en önemli hedeflerimden birisi gelecek adına milli takımda oynamak. Buraya gelmek de bu hedefim için önemli bir etkendi" diye konuştu.

"Müslüman bir ülkeye gelmiş olmaktan mutluyum"

Toure, kendisinin müslüman olduğunu dile getirerek, "Türkiye’yi, müslüman bir ülke olması nedeniyle ikinci bir evim olarak görüyorum. Bir insan olarak kendisini rahat ve güvende hissetmek önemli. Müslüman olarak müslüman bir ülkeye gelmiş olmaktan dolayı kendimi mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Kazaziye hediye edildi

İmza töreninin ardından Ayafsofya Camii’nde basın mensuplarına poz veren Senegalli oyuncu daha sonra hediyelik ürünlerin satıldığı kazaziye mağzasına giderek şans getirmesi amacıyla kendisine kazaziye bileklik hediye edildi.