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Trabzonspor'dan Gazi Uzman Çavuş Akyüz'e ziyaret

Batman’da 4 Ekim’de PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz’e Trabzon’un Maçka ilçesindeki baba evinde Trabzonspor Kulübü’nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.

Batman'da 4 Ekim'de PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 8 silah arkadaşı şehit olan kendisi ise ağır yaralanan Trabzonlu Uzman Çavuş Muhammed Salih Akyüz'e Trabzon'un Maçka ilçesindeki baba evinde Trabzonspor Kulübü'nden bir "Geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirildi.


Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Teknik Direktör Ünal Karaman, Gazi Akyüz'e ziyaretin anısına isminin yazılı olduğu 61 sırt numaralı Trabzonspor forması hediye ederken, Akyüz ve ailesi ile sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akyüz, teknik direktör Karaman'a Fenerbahçe maçı öncesinde başarılar diledi. Akyüz, Fenerbahçe maçını tribünden izlemeyi çok arzu ettiğini söylemesi üzerine Karaman ve Hacısalihoğlu kendisine maçı tribünden izlemesi için yardımcı olacaklarının sözünü verdiler.

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