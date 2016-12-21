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21 Aralık 2016 17:30

Trabzonspor’dan, Rusya Trabzon Başkonsolosu’na taziye ziyareti

Trabzonspor’dan, Rusya Trabzon Başkonsolosu’na taziye ziyareti

21 Aralık 2016 17:30

Trabzonspor Kulübü, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov’a taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrev Karlov için Trabzonspor Kulübü, Rusya’nın Trabzon Başkonsolosu Dmitry Talanov’a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarete Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen ve Genel Müdür Yardımcısı Osman Aydın katıldı. Büyükelçi Karlov için konsoloslukta oluşturulan taziye defterini imzalayan Asbaşkan Ahmet Çubukçu, konsolos nezdinde tüm Rus halkına başsağlığı dileklerini iletti.
Rusya Büyükelçisi’nin öldürülmesini şiddetle kınadıklarını ifade eden Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ’Öncelikle Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik hain ve alçak suikast nedeniyle başımız sağolsun. Acımız ortaktır. Bu suikastı gerçekleştiren terörist ve arkasındaki odaklar, Türkiye ile Rusya’nın dostluğunu hedef almıştır. Bu tür alçaklıklar kesinlikle sizin ve bizim aramızdaki dostluğumuzu, yıllara dayanan işbirliğimizi asla bozamaz. Zaten Rusya’nın saldırıdan sonra gösterdiği güçlü sağduyu, Türkiye’nin ortaya koyduğu güçlü irade, hain suikastın hedefine ulaşamadığının en önemli göstergesidir. Bizler Trabzonspor Kulübü olarak öncelikle Büyükelçi Karlov’un ailesine taziyelerimizi iletiyoruz. Ardından sizlere ve dost Rus halkına başsağlığı diliyoruz” dedi.
Rusya’nın Trabzon Başkonsolosu Talanov, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, “Bu zor günlerde yanımızda olmanız bizi çok mutlu etti. Acımızı paylaştığınız için teşekkür ederiz. Birlikte işbirliği yaparak bu zor günleri atlatacağız. Trabzonspor Kulübü’nün yanımızda olması bizim için çok sevindirici. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve büyük bir camiayı bünyesinde barındırmakta. İlginizden dolayı tekrar teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



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