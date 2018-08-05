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05 Ağustos 2018 11:02

Trabzonspor’un anlamlı davranışa büyük destek geldi

Trabzonspor’un Serie A takımlarından Cagliari karşısında giydiği ve üzerinde şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan’ın fotoğraflarının yer aldığı siyah forma, dünyanın en anlamlı ve en ağır forması olarak büyük destek gördü.

Trabzonspor’un anlamlı davranışa büyük destek geldi

05 Ağustos 2018 11:02


Spor Toto Süper Lig öncesi son hazırlık maçını İtalyan Cagliari ile İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayan Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde astsubay eşini ziyaretten dönerken hain pusuda şehit edilen Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan’ı fotoğrafının yer aldığı siyah formayla çıktı. Bordo-mavili kulübün bu anlamlı hareketi, siyaset, spor, sanat ve iş dünyası tarafından büyük destek gördü. ’Dünyanın en ağır ve en anlamlı forması’ olarak büyük bir ilgi gören formalar taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bakanlardan, milletvekillerine, spor adamlarından, sanatçılara kadar sosyal medyada büyük bir paylaşımın yaşanmasına neden oldu.




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