Trabzonspor'un Onur'u

Trabzonspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile oynadığı maçta hatalı gol yiyerek eleştiri oklarını üzerine çeken Onur Recep Kıvrak'a, başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim yoğun bir terapi uyguluyor.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan bordo-mavililerde Onur Recep Kıvrak 28. dakikada yediği hatalı gol sonrası taraftarların tepkisini çekmişti. Yediği hatalı gol sonrası büyük bir üzüntü yaşayan ve taraftarların tepkisiyle büyük bir moral bozukluğu içine giren Onur'a başta Teknik Direktör Ünal Karaman ve yönetim sahip çıktı.

Kampın yıldızıydı

Trabzonspor takım kaptanı kaleci Onur Recep Kıvrak, bu sezon başı kampında ortaya koyduğu performans ile adete kampın yıldız isimlerinden biri olarak ön plana çıkmıştı. Başarılı eldiven, hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla kalenin vazgeçilmez ismi olduğunu göstermişti. Göztepe maçına kadar olan bölümde önemli kurtarışlara imza atarak başaralı bir performans ortaya koyan Onur'un, Göztepe maçında beklenmedik bir şekilde hata yapması kariyeri boyunca yediği en kötü gollerden birine neden oldu.

Futbol hayatını riske atarak oynadı

Onur, Trabzonspor forması giydiği dönem içerisinde birçok maçta futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. 30 yaşındaki kaleci ilk ciddi operasyonu ABD'de geçirdi. Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili takımın formasını giydiği süre içinde iki kez büyük sakatlık geçirdi. 12 Mart 2011'de Kasımpaşa ile oynanan maçın son dakikalarında sağ diz ön çapraz bağları kopan Onur Kıvrak, ABD'de ameliyat oldu ve 2011-12 sezonunda lig maçlarında forma giyemedi.

Onur Kıvrak, 2 Ekim 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde Legia Varşova ile Trabzon'da oynanan maçın 64. dakikasında sakatlandı. Talihsiz kalecinin bu kez sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. Yine bir operasyon geçiren Onur, 7 ay sonra 8 Mayıs 2015'te antrenmanlara çıkmaya başladı. Varşova maçının ardından forma giyemeyen Onur, sakatlandıktan 9.5 ay sonra 16 Temmuz 2015'te UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki Differdange 03 maçıyla formasına kavuşabildi.

Sağ ve sol diz ön çapraz bağları koptu

Onur Kıvrak'ın, 2011'de sağ diz ön çapraz bağları ve 2014'te ise sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Son ciddi operasyonunu Trabzon'da geçiren Onur Recep Kıvrak , menisküs yırtığından ameliyat olmuştu.

15. kez operasyon geçirdi

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Recep Kıvrak 15. kez operasyon geçirdi. 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına neden olan sakatlıkları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan Onur, 94 maçta forma giyemedi.

Feda dönemlerinin öncüsü oldu

Trabzonspor takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, bordo-mavili kulübün ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemlerde maddi olarak Trabzonspor'u sıkıntı içine sokacak davranışlarda bulunmadı. Uzun süre para alamamasına rağmen kalesini en iyi şekilde korumaya devam eden başarılı eldiven, feda dönemlerinin de öncülüğünü yaptı.

11 yıldır Trabzonspor'da

Trabzonspor'un efsanesi Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımın kalesini en uzun süreli koruyan isim olan Onur Recep Kıvrık, 11 yıldır Karadeniz ekibinde forma giyiyor. Spor Toto Süper Lig'de en sadık oyuncular sıralamasında Onur, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demir (16 yıl) ve Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir'in (12 yıl) ardından 3 sırada yer alıyor.

İşte Trabzonspor'un kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın yaşadığı sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma süresi şöyle:

2010-2011: Ön çapraz bağ (ACL): 229 gün - 24 maç

2011-2012: Bilek yaralama: 4 gün - 1 maç

2012-2013: Diz problemi: 6 gün - 2 maç

2013-2014: Kas gerginliği: 13 gün - 2 maç

2014-2015: Çapraz bağ operasyonu: 254 gün - 44 maç

2015-2016: Diz problemleri: 9 gün - 1 maç

2015-2016: Diz problemleri: 10 gün - 2 maç

2015-2016: Yaralı diz (Bruised): 7 gün - 1 maç

2015-2016: Diz operasyonu: 26 gün - 4 maç

2015-2016: Antrenman eksikliği: 21 gün - 3 maç

2016-2017: Diz problemleri: 10 gün - 1 maç

2016-2017: Uyluk problemi: 6 gün - 2 maç

2016-2017: Uyluk yaralanma: 16 gün - 2 maç

2017-2018: Göbek ihlali: 10 gün - 2 maç

2017-2018: Diz yaralanması: 5 gün - 1 maç