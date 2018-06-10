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10 Haziran 2018 11:36

Trabzonspor’un Portekezli oyuncusu Joao Pereira dünya evine girdi

Trabzonspor’un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, uzun süredir birlikte olduğu Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünya evine girdi.

Trabzonspor’un Portekezli oyuncusu Joao Pereira dünya evine girdi

10 Haziran 2018 11:36


Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon’dan Trabzonspor’a transfer olan Joao Pereira, uzun süredir birlikte olduğu Hintli Natacha Esmail ile dünya evine girdi. Bordo-mavili kulüpte ve Trabzon’da mutlu olduğunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade eden oyuncu, sözleşmesini ise 2020 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu, uzun süredir Trabzon’da birlikte yaşadığı Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile ilk olarak Hint geleneklerine göre görkemli bir düğün yaptı. Çift daha sonra Portekiz’de düzenledikleri düğün ile de dünya evine girdi. Pereira ve Natacha mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.




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