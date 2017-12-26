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26 Aralık 2017 15:26

Trabzonspor’un Slovakları inşaat işine girdi

Trabzonspor’un Slovak oyuncuları Durica, Kucka ve Hubocan Trabzon’da inşaat işine soyundu.

Trabzonspor’un Slovakları inşaat işine girdi

26 Aralık 2017 15:26

Antrenman sonrası kürekleri eline alan oyuncular, traktörün kasasına kum doldurdu. Direksiyona ise Durica geçti.


Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yaptığı son antrenmanla tamamladı. İdman sonrasında ise renkli görüntüler yaşandı. Bordo-mavili takımın Slovak oyuncuları Durica, Kucka ve Hubocan, antrenman sahasının dışında yer alan inşaat alanının önündeki kumu traktöre yükleyerek çalışanlara yardımcı oldular. Neşeli halleri gözlenen futbolculardan Durica ise direksiyona geçti.




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