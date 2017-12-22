Trabzon’un 18 ilçesinde yerel eşitlik masası kuruluyor

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlenen programda katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “aile” kavramının önemine dikkat çekerken, bu konuda üzerlerine düşen her türlü vazifeyi fazlası ile yerine getirme gayretinde olduklarını ifade etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kadın alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuz tarihten beri medeni cesareti çok iyi olan bir şehir. Bu medeni cesaret aynı zamanda hanım kardeşlerimizde de var. Hatta bakıyoruz ki evlerimize yön verenlerde, fedakârlık edenlerde onlar. 2013 yılında Türkiye’de AB’nin ‘Kadın Erkek Yerel Eşitlik Şartını’ ilk imzalayan il belediyesi biz olduk. İmzalamakla da kalmadık, devam ettirdik, bu programlar harfiyen yerine getirildi. Bu bizim için hakikaten övünç vesilesi olan bir husustur. Ondan sonra bir program yapıldı. Ülkemizin tümünde ‘Kadın Dostu Kent Programı’ gerçekleştirildi. Bu konuda başarı sıralamasında ülke genelinde ikinci olduk. Hanımefendi Meclis üyelerimiz programda çok önemli bir varlık ortaya koydular” dedi.

Konuşmasında toplumun temeli olan aile çekirdeğinin bu tür programlarla geleceğe en iyi şekilde taşınabileceğini belirten Gümrükçüoğlu, “Bu milletin en büyük özelliği olan aile çekirdeğini mutlu ve huzurlu olarak ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışın üzerine kurulu olan bu programların tümünün de nihayeten kadına şiddeti önlemede en büyük ön adım olduğunu görüyoruz. Bizim en büyük varlığımız, geleceğimizi temsil edecek olan evlatlarımızın en güzel duygu, haslet ve özelliklerle yetiştirilecek olan aile çekirdeğimiz en büyük servetimizdir. Onu devam ettirmenin bu tarz programlarla taçlandırılması, sonuç olarak aile içi şiddeti de ortadan kaldırmakta en önemli gayettir. Hani basına intikal eden, hepimizin çok üzüldüğü vakalar oluyor ya, onların olmamasının Doğu Karadeniz’de en iyi şekilde toplumla birlikte gerçekleştirileceğine gönülden inanıyorum” dedi.

Yerel Eşitlik Birimi Temsilcileri Eğitim Toplantısında, Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke, Büyükşehir Belediyesi Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Havva Gümüş ve KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz de hazır bulundu.