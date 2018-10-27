Trabzon'un 44.'cü Valisi İsmail Ustaoğlu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Trabzon'un Cumhuriyet Dönemindeki 44.'cü Valisi İsmail Ustaoğlu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 39 ilin valisinin değiştiği, 21 ilin valisinin ise görevden alınarak mülkiye başmüfettişliğine getirildiği kararnamede Trabzon'un Cumhuriyet Dönemindeki 44. Valisi İsmail Ustaoğlu oldu.

Bitlis Valiliği görevinden Trabzon Valiliği görevine atanan İsmail Ustaoğlu, 1968 yılında Düzce'de doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise öğrenimini Düzce İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. 1992 yılında aynı fakülteden mezun olan Vali Ustaoğlu, 1994 yılında Kütahya Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. 1995 yılında Kaymakam Adaylığı stajı sırasında 8 ay süreyle İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu. 1996 yılında 6 ay süreyle Karabük - Eskipazar İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan Trabzon'un yeni Valisi İsmail Ustaoğlu'nun önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.

Trabzon'un 44. Valisi

Trabzon'da Cumhuriyet döneminin ilk Valisi 1923-1924 yılları arasında görev yapan Nazım Bey olurken, kentte görev yapan Valiler ve tarihleri şu şekilde oldu:

"1924 Cemal Bey, 1924-1928 Sait Kıymaz Bey, 1928-1929 Hilmi Bey, 1929-1931 Ali Galip Pekel, 1931-1937 Rıfat Danışman, 1937-1938 Yahya Sezai Uzay, 1938-1939 Refik Koraltan, Osman Sabri Adal 1939-1940, Nacı Kıcıman 1941-1942, Salim Günday 1942-1948, Necmettin Ergin 1948-1950, Memduh Payzın 1950-1951, Kamuran Cuhruk 1951-1953, Adil Ciğeroğlu 1953-1955, Muhlis Babaoğlu 1955-1957, İsmail Hakkı Baykal 1960, Hayrettin Nakipoğlu 1960, Fethi Tansuk 1960-1961, Kamuran Çuhruk 1961-1964, Vefa Poyraz 1961-1964, M. Burhanettin Özkul 1964-1966, Fahrettin Akkutlu 1966-1967, Celal Kayacan 1967-1968, Kemalettin Gazezoğlu 1968-1970, Ömer Lütfi Hancıoğlu 1970-1971, Ziya Kasnakoğlu 1972-1974, Ziya Çoker 1974-1978, Münir Raif Güney 1978-1979, Ali Rıza Yaradanakul 1979-1981, Agah Büyüksağiş 1987-1984, Yılmaz Ergun 1984-1986, Enver Hızlan 1986-1991, Kemal Esensoy 1991-1993, Alaattin Yüksel 1993-1996, İsmet Gürbüz Civelek 1996-1999, Adil Yazar 1999-2003, Aslan Yıldırım 2003-2004, Hüseyin Yavuzdemir 2004-2007, Nuri Okutan 2007-2009, Dr. Recep Kızılcık 2009-2013, Abdil Celil Öz 2013-2016 ve Yücel Yavuz 2016-2018 oldu.