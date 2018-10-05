Trabzon'un Araklı ilçesinde selden sonra hasar tespit çalışmaları başladı

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selden sonra hasar tespit çalışmaları başladı.

Dün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini gören şiddetli yağışlar sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Selden en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Araklı ilçesinde Trabzon-Bayburt karayolu ulaşım kapandı, Kaşıkçı mahallesinde ev ve camiyi sel suları bastı. Dağdan gelen taş ve çamurların büyük zarara yol açtığı Kaşıkçı mahallesinde Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi bölgele incelemelerde bulunurken, hasar tespit çalışmalarına başladıklarını ifade ettiler.

Öte yandan Trabzon-Bayburt karayolunun 7. km'sinde meydana gelen göçük nedeniyle servis yolundan sağlanan ulaşımın tekrar karayolundan sağlanması için çalışmalara başlandı.