Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. İlçe merkezindeki bir çok ev ve iş yerini su bastı, rögarların tıkanması nedeniyle caddeler göle döndü.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bugün öğleden sonra etkisi gösteren şiddetli yağış Trabzon'un Araklı ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde şiddetli yağış sonrası bir çok ev ve iş yerini su basarken, rögarların tıkanması nedeniyle caddeler göle döndü. Araçlar ve yayaların güçlükle ilerlediği caddelerde bazı vatandaşlar kendi imkanları ile rögar kapaklarını açarak caddelerde biriken suları tahliye etmeye çalıştı. İş yerlerini su basan esnaflar da mallarını suların içinde kurtarmaya ve dükkanlarından suları tahliye etmeye çalıştı. Yağış ilçe merkezinin yanı sıra Karadere mevkiinde de etkili olurken, yağış buralarda sel ve heyelanlara yol açtı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sel ve heyelanların etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunurken, şuana kadar can ve ciddi bir mal kaybının olmadığını söyledi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.