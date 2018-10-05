Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Kaşıkçı Deresi'nin taşması ve yolu yarması nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolunda ulaşım servis yolundan verilirken, yöre sakinleri son 15-20 yıldır böyle bir yağış görmediklerini belirtiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe merkezinde yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yerini su bastı. İlçenin Kaşıkçı mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7. km'si üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, ulaşım dün akşamdan bu yana servis yolundan sağlanmaya başladı. Derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su basarken, dere yatağında suyun şiddeti nedeniyle değişti.

Mahalle sakinlerinden Resul Karlankuş yaptığı açıklamada "Son 15-20 yıldır böyle bir afet yaşamadık. Yağmur aniden bastırdı. Evim kullanılamaz hale geldi. Camimiz de kullanılamaz hale geldi. Camiyi de yeni elden geçirmiştik. içi su ve çamurla doldu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.