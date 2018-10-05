Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu havadan görüntülendi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıkarken, selin boyutu da havadan görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe Belediye Başkanı Recep Çebi, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı selin özellikle Kaşıkçı mahallesinde hasara yol açtığını, bir çok köy yolunda ulaşımın aksadığını belirtti. Çebi, selin ilçelerinde şuan için 10 milyon TL'nin üzerinde bir hasara yol açtığını ancak tam bir hasar tespit çalışması yapıldıktan sonra bu bilançonun daha da artacağını söyledi.

Öte yandan Kaşıkçı mahallesinde vatandaşlar dün gece selin gelmesinin ardından evlerinin boşaltırken bu sabah saatlerinden itibaren evlerinin durumun görmeye geldi. Ancak bir çok vatandaş evlerin suyla ve balçıkla dolu olması nedeniyle evlerine giremeden yakınlarının yanına döndü.