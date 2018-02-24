Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü kutlamaları

yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tank Albay Osman Akyıldız, Emniyet Müdürü Orhan Çevik, daire amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler hazır bulundu.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Garnizon Komutanı Tank Albay Osman Akyıldız, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando eşliğinde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Kutlama programları gün içinde yapılacak olan etkinliklerle devam edecek.