Trabzon'un Fethi önümüzdeki yıldan itibaren 15 Ağustos'ta kutlanacak

Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 557. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor.

Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fetih kutlamalarına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu,Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsümlü, askeri, sivil erkan, öğrenciler ve hazır bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı konuşmasında, fethin artık 15 Ağustos'ta kutlanacağını belirterek, Trabzon'un fetih tarihi üzerine yapılan araştırmaların artık netleştiğini söyledi.

Fethin bundan sonra 26 Ekim'de değil 15 Ağustos'ta kutlanacağını açıklayan Kınalı, “Bilindiği üzere Trabzon'umuzun 1461 yılının 26 Ekim'inde fetih edildiği kabul edilerek kutlamalar yıllarca bu tarihte yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak detaylı araştırmalar yapan tarihçilerimiz, Trabzon'umuzun gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyemiz bu hususun net olarak tespiti için tarihçileri bir araya getirerek 11 Ekim 2017 tarihinde Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde düzenlediği sempozyumda bu incelemelerin ortaya konulmasını temin etmiş ve tarihi komisyon raporunda Trabzon'un 1461 fetih tarihini 15 Ağustos olarak beyan etmiş ve kararlaştırmıştır. Trabzon'un fethi, fetih tarihi, fethin gerçekleri, önemi ve Trabzon'un fethinden sonra Osmanlılar tarafından şehir ve bölgede yapılan iskân gibi hususlar değerlendirilerek Trabzon'un Osmanlılar tarafından fethi tarihinin yanlış olup gerçek fetih tarihinin 15 Ağustos olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu nedenle bundan sonraki fetih kutlamaları 15 Ağustos tarihinde tertip edilecektir. Bu yıl, 26 Ekim'de son kez fetih kutlaması yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Trabzon'un fethinin 557.'ci kutlamaları çerçevesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından halka Osmanlı şerbeti ikramı gerçekleştirildi. Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünün ‘İhtişamdan Zarafete Projesi' ürün sergisi Trabzon Büyükşehir belediyesi tarihi binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımının 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanına gerçekleştirdiği konser katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.