Trabzon'un gürültü eylem plan raporu hazırlanıyor

Trabzon'un gürültü eylem planının hazırlanması çalışmaları ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında bu yılın mayıs ayında imzalanan protokol gereği “Trabzon İli Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi” birinci koordinasyon toplantısı Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya, TÜBİTAK MAM yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile ilgili kurumlardan görevlilerin katıldığı toplantıda Trabzon İli Stratejik Gürültü Haritaları baz alınarak Trabzon'un içerisinde gürültü azaltım senaryolarının uygulanacağı Gürültü Yönetim Alanları (GYA) belirlendi. Toplantıda ayrıca belirlenen Gürültü Yönetim Alanlarında uygulanabilecek önlemler ve ileriye yönelik senaryolar üzerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıda yapılan sunumda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi proje ekibi tarafından proje planı çerçevesinde tespit edilen GYA'lar için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirilerek modellemelerin yapılması, koordinasyon toplantıları düzenlenerek sorumlu kurum/kuruluşlar ile gürültü azaltım senaryolarında belirlenen çözüm alternatiflerinin irdelenmesi, önerilen azaltım senaryolarına yönelik maliyet hesaplama yaklaşımı geliştirilerek her bir senaryo için maliyet analizi yapılacak ve toplam maliyet hesaplanması, şehir planlamalarında dikkate alınabilecek gürültü etki değerlendirmelerinin yapılması, planlanan ulaşım projelerinin gürültü etki değerlendirmesi yapılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve kent sakinlerinin görüş ve düşüncelerini ortaya koymak amacıyla ‘Trabzon İli Gürültü Eylem Planı Anketinin' oluşturulması, tüm bu çalışmalar sonrasında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenmesi çalışmalarının yapılacağı kaydedildi.

Ayraca yapılacak çalışmalarla birlikte proje kapsamında elde edilen tüm hesaplama ve değerlendirme sonuçlarını içeren “Trabzon İli Gürültü Eylem Planı” raporu hazırlama çalışmaları ile ilgili sürecin devam ettiği de kaydedildi.