Trabzon’un ilk “Anne Dostu Hastanesi” oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini arttırarak, anne adaylarının güvenli ve kaliteli doğum hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan "Anne Dostu Hastane" modeli kapsamında gerçekleşen ulusal değerlendirme sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi “Anne Dostu Hastane” unvanını aldı.

Daha önce Türkiye’de 19 ilde 32 hastane Anne Dostu Hastane unvanını alırken, Karadeniz bölgesinde Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden sonra üunvana sahip ikinci hastane, Trabzon’da ise ilk hastane Haçkalı Baba Devlet Hastanesi oldu.

Anne Dostu Hastane modelinin Sağlık Bakanlığı’nın öncü uygulamalarından biri olduğunu söyleyen Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Osman Bulut, “Bu model ile anne adaylarına öncelikle hastanelerde kurulan Gebe Bilgilendirme Sınıfları aracılığıyla gebelikte yaşayacakları tüm süreçle ilgili uzman sağlık personeli tarafından bilgi veriliyor. Hastalara normal doğumun avantajları yanında sezaryen ile doğumun ancak hekimin tıbben gerekli görmesi durumunda uygulanan tıbbi bir yöntem olduğu anlatılıyor. Anne adaylarına doğum sürecinde ilaçsız ağrı ile baş etme yöntemleri uygulanıyor ve hareket özgürlüğü sağlanmaya çalışılıyor” dedi.

“Gebeler hastanede kendilerini ev ortamında gibi rahat hissediyor”

Hastanenin fiziki yapısı, çalışanların konuyla ilgili bilgi birikimi, tıbbi donanım yanında hastalarla yapılan yüz yüze görüşme anketleri ile uygulamanın nasıl yürütüldüğü konusunda değerlendirme yapıldığını söyleyen Bulut,” Doğuma, uygun bir refakatçi ile hazırlanan gebeler hastanede kendilerini ev ortamında gibi rahat hissetmektedir. Mahremiyetlerine özen gösterilen tek kişilik Doğum Üniteleri’nde doğumlarını gerçekleştirmektedir. Doğum sonrası annenin bebeği ile en kısa sürede ten tene teması sağlanarak, eğitimli sağlık personeli tarafından anne sütü ve emzirme konusunda desteklenmeleri sağlanmaktadır. Tüm bu uygulamalarla normal doğum özendirilmekte, kanıta dayalı tıp uygulamaları kapsamında müdahale oranlarının azaltılması Sağlık Bakanlığı tarafından hedeflenmektedir” diye konuştu.

Ünvan teslim töreni düzenlendi

Tüm hastane çalışanlarının katılımıyla düzenlenen Anne Dostu Hastane unvan törenine katılarak Başhekim Vekili Dr.Osman Bulut’a teşekkür belgesi takdim eden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Usta, “Hastanelerde yapılan özellikli hizmetler özel ilgi ve özveri gerektiren bu sayede hayata geçirilen hizmetlerdir. Aynı zamanda bu hizmetler hastanelerin illerin hatta ülkelerin önde değerlendirilmelerini sağlayan ve farkındalık oluşturan hizmetlerdir. Bizler özellikle hizmeti alan hastaların rahatlığı ve sağlık anlamında güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz işinin ehli uzman kadrolarımızla çalışmaktayız. Bugün oluşan tabloda şehrimize bu hizmeti kazandırma adına özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bunun daha başlangıç olduğunu ekibimizle birlikte daha nice özellikli hizmetleri hastalarımızın hizmetine sunacağımızı da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.