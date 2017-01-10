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10 Ocak 2017 13:28

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki heyelan

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki heyelan

10 Ocak 2017 13:28

Karadeniz Sahil Yolu’nun Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde 23 gün önce Rize-Trabzon istikametinde yaşanan heyelan nedeniyle tamamen kapanan yolu ulaşıma çift şeritten açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Heyelanlı bölgede profesyonel dağcılar tarafından yamaçta güçlendirme çalışması yapılıyor.
Çamburnu mevkiinde 23 gün önce sabaha karşı yola gelen heyelan nedeniyle yol tamamen ulaşıma kapanırken, heyelanın ardından Karayolları ekipleri yolu karşı şeritten verirken, ulaşıma çift şeritten çalışma başlattı.
Heyelan sonucu yola düşen toprak ve taşlardan oluşan hafriyat kamyonlar tarafından boşaltılırken, heyelanın bulunduğu yere 12 kişiden oluşan profesyonel dağcılar tarafından tel örgü çekildi. Heyelanlı bölgenin bulunduğu yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bir alana tel örgü çekilirken, yoldan 300 kamyonluk harfiyat alındığı belirtildi.
Öte yandan heyelanlı bölge tamamen temizlenirken, yolun birkaç güne kadar trafiğe açılacağı öğrenildi.



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