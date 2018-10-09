“Trabzon'un Teknofesti” Bilim ve Teknoloji Şenliği başladı

Trabzon'da ilk kez yapılan TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Şenliği'nin açılışı Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE binasında gerçekleştirildi.

Bilim ve Teknoloji Şenliğine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Trabzon'da Bilim ve Teknoloji Şenliği'nin ‘Trabzon'un Teknofesti' olduğunu ifade eden Vali Yücel Yavuz “İl Milli Eğitim Müdürümüzden öğrenince bu şenliğin bir nevi Trabzon'daki Teknofest olarak algılanmasını istedik. Layıkıyla yapıldığını görmek bizi mutlu etti. Trabzon özelinde Milli Eğitim Müdürümüz, ekibi ve eğitim sektöründeki bütün arkadaşlarımız takdire şayan bir başarıyı sergiliyorlar. Trabzon'daki eğitim öğretim kadrosu, STK'lar ve yerel yönetimlerimiz azim ve karalılıkla artık bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Daha başarılı ve güzel bir gelecek bizi bekliyor. Trabzon'da şenlik havasında gerçekleşecek olan bu etkinliklerin bir başlangıç olmasını ve tekrarının gelmesini diliyorum. Devletimizin bütün kurumları bu konuda çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesi kesilerek öğrencilerin oluşturduğu stantlar gezildi.