Trabzon'un Tonya ilçesinde PKK'ya ait sığınak bulundu

Trabzon'un Tonya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK terör örgütüne ait içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemeleri bulunan sığınak ele geçirildi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin yanı sıra JÖH ve JOPER timleri ile havadan Skorsky helikopter destekli yürütülen operasyonda Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası Aksar mevkiinde PKK terör örgütü mensuplarınca daha önce kullanıldığı belirlenen bir sığınak bulunduğu belirtildi. 12 metrekare genişliğinde 2 metre yüksekliğindeki sığınakta banyo ve tuvaletin de bulunduğu bildirilirken, sığınakta çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı kaydedildi. Sığınak ve deponun bulunduğu bölgenin çok sıkı komar ve orman gülü denilen bitki örtüsü ve yüksek ağaçlarla kaplı olduğu ve sığınakta, bölgedeki karın eritilerek sularının da sığınağın içerisine kadar taşınmasını sağlayan bir sistemin yer alması operasyondaki güvenlik güçlerini şaşırttı. Sığınakta ayrıca soba, battaniye, mutfak malzemesi gibi pek çok araç gereç de ele geçirildi.