Trabzon'un yeni bisiklet yolu hizmete girdi

Trabzon Beşirli sahili Ayafsofya Kavşağı birinci cepte yapılan açılış törenine TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletivekili Muhammet Balta, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon İlçe Belediye Başkanları, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, her yönüyle halka en güzel hizmeti sunacak yeni bisiklet yolunun Trabzon'a hayırlı olması temennisinde bulunarak "Yeni bisiklet yolu 4 kilometre gidiş, 4 kilometre dönüş olmak üzere 8 kilometre, ikinci etapta yolun ise Ganita'ya kadar uzatacağız" dedi.

Bisiklet yolunun her iki kısmına bisiklet terminalleri kurduklarını ifade eden Gümrükçüoğlu, "60 adet yerli üretim bisiklet aldık. İsteyen vatandaşımız bisikletiyle gelip burada spor yapabilecek. İsteyen vatandaşımız da terminallerimiz den cüzi bir ücret karşılığında bisiklet kiralayıp burada kullanabilecek. Yine bisiklet yolunun tam orta kısmında ‘vitamin deposu' diye adlandırdığımız bir alanımız var. Bisiklet kullanan, spor yapan, yürüyüş yapan hemşirelerimiz buradan tamamen doğal meyve sularını temin edebilecek. Her yönüyle halkımıza en güzel hizmeti sunacak yeni bisiklet yolu Trabzon'umuza hayırlı olsun" diye konuştu.

Trabzon'un medeniyet şehri olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, "Yürüyüş yolumuzda bisiklet kullanılmamasını özellikle istirham ediyorum. Bisiklet yolumuzda kullanılmasını istirham ediyorum. Hepimiz her canlıyı severiz. Evimizde baktığımız köpeğimiz, kedimizi diğer insanları rahatsız edecek şekilde yürüyüş yollarında olmamalarını istirham ediyorum. Gençlerimizde güzergah boyunca oturdukları yerleri ellerine bir kağıt alarak yedikleri kuru yemişleri o kağıtlara koymalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istiyorum" dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise Beşirli sahilinde yürüyüş yolunun ve şimdi de bisiklet yolunun hizmete girdiğini belirterek, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtaracak. Bisikletle beraber zamanlarını geçirecekler ve spor yapacaklar. Sağlıklı bir yaşam sürecekler. Vatandaşlarımızı burada kaynaşacak ve yeni arkadaşlıklarla birlikte dostluklar kuracaklar. Gençlerimiz burada pedal çevirirken Trabzon ile alakalı hayallerini kuracaklar ve bunları bir birleriyle paylaşacaklar" ifadelerini kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Bisikletle basın mensuplarına fotoğraf verilmesinin ardından vatandaşlar bisikletlerle tur attı. Açılışın ardından 3 gün boyunca bisikletlerin ücretsiz olarak kiralanacağını belirtildi.