Trabzon'un yeni valisi görevine başladı

Sabah saatlerinde Valilik Bahçesinde yeni mesai arkadaşları tarafından karşılanan Vali Ustaoğlu, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Karşılamanın ardından makamında basın mensuplarına konuşan Vali Ustaoğlu "Beni bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımıza sayın İçişleri Bakanımıza ve tüm devlet büyüklerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bu kadim şehre bu tarihi şehre hizmet etmek benim için çok onur verici. Bu vesile ile yeni görevimin ilimiz için şahsın için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

4 bin yıllık tarihi geçmişi ile Doğu Karadeniz'in incisi ve merkezi konumunda olan Trabzon'un büyük Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in feth ettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, büyüdüğü bir şehir olduğunu kaydeden Ustaoğlu "Böyle bir şehre hizmet etmek benim için ayrıcalıklı olacak inşallah. Bu vesile ile bu şehrin hizmetkârı olmaktan da büyük bir onur duyduğumu Trabzonlu hemşehrilerime iletmek istiyorum. Bölgenin cazibe merkezi konumunda olan Trabzonumuz tarihi birikimi turistik ve kültürel birikimi dinamik ekonomik yapısı ve yetiştirmiş olduğu kıymetli şahsiyetlerle ülkemizin en önemli şehirlerinin başında gelmektedir. Böylesine önemli bir şehre hizmet ederken üzerimizdeki sorumluluğunda açıkçası farkındayım. Bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte insan merkezli hukuka uygun insan haklarına saygılı şeffaf ve hesap verebilen bir yönetim işimizin olacağını da tüm hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Her zaman vatandaşın yanında olmaya çalışan özellikle devletin desteğine ihtiyaç duyduğumuz şefkatine ihtiyaç duyduğumuz toplumumuzun dezavantajlı kesimleri başta olmak üzere her zaman onların yanında olacağımı da bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Özellikle şunun bilinmesini istiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Ustaoğlu, şunları söyledi:

Paralel Devlet Yapılanması ve FETÖ terör örgütü başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla mücadelemizin olacağını ve devam edeceğini de herkesin bilmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ülkesi ve milletiyle birlikte tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet olarak bu vatan toprağında varlığını ilelebet sürdüreceği asla unutulmamalıdır. Bu vesile ile bir kez daha yakın bir zamanda malumunuz kaybettiğimiz Eren yavrumuz başta olmak üzere bu millet için bu vatan için bu bayrak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzonumuzun marke değerini daha ileriye taşımak adına başta sayın bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz adli ve askeri kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, oda ve meslek kuruluşlarımız, Sivil Toplum Temsilcilerimiz basın kuruluşlarıyla birlikte yakın bir iletişim içerisinde olacağımı ve bu konuda da gayretimiz olacağını buradan vurgulamak istiyorum."