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22 Kasım 2017 16:07

Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 cm’ye ulaştı

Trabzon’un yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerine yılın ilk karı düştü.

Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 cm’ye ulaştı

22 Kasım 2017 16:07


Trabzon’un iç kesimlerindeki Şalpazarı, Çaykara ve Hayrat ilçelerinin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 35 cm’ye ulaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi günün aydınlanmasıyla birlikte kar mücadelesi çalışmalarına başladı. Şalpazarı ilçesinin Sinlice, Gökçeköy ve Kuzuluk mahalleleri, Çaykara ilçesinin Çayıroba, Arpaözü ve Demirkapı mahalleleri ile Hayrat ilçesinin Sarmaşık ve Dağönü mahalleleri kar yağışının en yoğun olarak yaşandığı bölgeler oldu.


Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 22 Kasım saat 14.30 itibariyle Trabzon genelinde yolu ulaşıma kapalı mahalle bulunmadığını söyledi. Gümrükçüoğlu, “Kar Mücadelesi Eylem Planı çerçevesinde ekiplerimiz il genelinde görev başındadır. Kar yağışının yaşandığı mahallelerimize kısa sürede müdahale edilmiş ve gerekli çalışmalar ivedilikle yerine getirilmiştir” dedi.




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