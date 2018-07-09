TSK’nın eski atış alanı Botanik Bahçeye çevrildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Trabzon’a kazandırmakta olduğu dev eserlerden biri olan Trabzon Botanik’in halka tanıtılması ve Trabzonluların görüşlerinin toplanarak son çalışmaların şekillendirilmesi için gerçekleştirilen Trabzon Botanik Tanıtım Günleri bugün düzenlenen törenle başladı. Tanıtım Günlerinin açılışında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuza verdiğimiz bir büyük sözü daha yerine getirmenin, bu kadim şehre büyük bir çekim merkezi daha kazandırıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Trabzon Botanik’in resmi açılışının Ağustos ayının sonunda yapılacağını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Biz burada epey zamandır gece gündüz çalışmaktayız. Çalışmalarımızı görenler ‘neden burayı tanıtmıyorsunuz?’ diyip dururlardı. Bizde resmi açılıştan önce bu tanıtım günleri ile bu önemli eseri tüm dünyaya tanıtmak istedik. Burada 10 binin üzerinde ağaç dikildi. Hedefimiz 10 binin üzerinde ağaç türlerini barındırmak. Botanik çok uzun bir süreç, bütün şehri, bütün ülkeyi tanıtıyor. İşte 150 yıllık tarihi olan Batum Botanik bütün Gürcistan’ı tanıtıyor. Trabzon Botanik de bütün ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin çok önemli bir markası olacak” diye konuştu.

Trabzon Botanik’in konuşlandırıldığı alan hakkında da katılımcıları bilgilendiren Gümrükçüoğlu, bu alanın bir zamanlar TSK tarafından askeri atış alanı olarak kullanıldığını hatırlattı. Alanın belediyeye devri için gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarının talepte bulunduğunu belirten Gümrükçüoğlu, “Şehrimizin en önemli bakış noktalarından olan bu alan, yıllar içinde meskûn mahaller arasında kalarak askeri işlevini kaybetmiştir. 2009 yılında TSK’ya müracaat ettik. Burayı istedik. Gayet pozitif yaklaştılar. Ve nihayetinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizatihi kendi iradesi ile burası belediyemize tahsis edildi, Trabzon halkına hediye edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı tahsis ederken bize şartlarda koştu. ‘Burada yapılaşma yapmayacaksınız, beton mezarlığı yapmayacaksınız’ dedi. ‘Başüstüne, bizimde amacımız o’ dedik. Kent kimliği açısından önemli değerlerden olan alan ve mevcut bitki örtüsü korunarak yeniden işlevlendirilerek insanlığın hizmetine sunulmuştur. Proje kapsamında TSK tarafından atış alanı olarak kullanılan arazinin üzerinde bulunan binalar korunarak yeni işlevler kazandırılmıştır. Yeni giriş ve çıkış noktaları ile Mimar Sinan Kulesi dışında alanda yeni bir yapı oluşturulmamıştır. Titizlikle hazırlanan proje kapsamında önemli bir maliyetle Ortahisar’ımızın Çamoba Mahallesi’ndeki 103 dönümlük bu arazi belediyemiz tarafından Trabzon Botanik ve Doğal yaşam Alanı olarak dizayn edilmiştir” ifadelerini kullandı.

11 binin üzerinde bitki dikildi

Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik’te ilk etapta, 194 çeşit bin 600 adet ağaç ve 36 çeşit 9 bin 404 adet çalı olmak üzere 11 bin 4 bitkinin dikildiğini belirterek, “Trabzon Botanik geleceğe mirastır. Bu alanda bölgemizin ürünü 21 çeşit fındığın açık alanda sergileneceği Fındık Müzesi, Trabzon Botanik Kütüphanesi, bölgenin meyve mirasına sahip çıkmak amacıyla oluşturulan kaybolmaya yüz tutmuş yöresel meyve türlerinin sergilendiği alanlar, tıbbı ve aromatik bitki bahçeleri mevcuttur. Trabzon Botanik; gezinti ve yaşam alanı olmasının yanı sıra, araştırma, eğitim ve öğretim merkezidir. Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirmeyi amaçlar. Tohum ve gen merkezi olarak da önemli bir yeri vardır. Nesli tükenmekte olan türlerin araştırılmasına ve korunmasına imkân temin eder. Endemik bitki türlerinin insanlara tanıtılmasına katkı sağlar. Alanda doğal mikro klima ortamları mevcuttur. Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı kent merkezine 2,5 km, sahile 3,5 km uzaklıktadır. Zağnos Vadisi’nden yürüyerek 30 dakikada Trabzon Botanik’e oradan da 15 dakikalık bir yürüyüş ile Atatürk Köşkü’ne ulaşılmaktadır. Alanın batısında Erdoğdu-Çatak dolmuşları hizmet vermektedir. Atatürk Köşkü’ne toplu ulaşım sağlayan belediye otobüsleri Trabzon Botanik’ten geçmektedir” şeklinde konuştu.

“Böyle bir alanı kazanmak çok büyük başarıdır”

KTÜ Şehir Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenap Sancar ise konuşmasında Trabzon’a böylesi bir yeşil alanın kazandırılmış olmasının devasa bir iş olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Bu sürecin bir parçası olmak bizim için çok güzel. Botanikler süreç işidir. Bu bir başlangıçtır, yüzyıllara dayanır. Burası kendi özgü bir botanik park, içerisinde eğlencesi ile eğitim-öğretimi ile bir bütün olarak düşünüldü. Burada ne yapabilirizi çok tartıştık. Öncelikli olarak gençleri, çocukları buraya çekmemiz lazım diye düşündük. Onun için de özelikle kütüphanenin eğlence parkının mutlaka burada olması gerektiğini söyledik. Ülkemizde yeşil alanlar çok sınırlı. Böyle bir alanı yeşil alan olarak kente kazandırmak çok büyük bir kazanımdır. Bu iş bir süreç işidir. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra burası çok daha farklı bir kimlik kazanacaktır.”

Ağustos ayı sonunda resmi açılışı yapılacak

Trabzon Botanik Tanıtım Günlerinin açılışında Trabzon Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Trabzon eski belediye başkanları Niyazi Sürmen ve Hasan Melek, Gürcistan Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları ve STK’ların temsilcileri ile siyasiler ve vatandaşlar hazır bulundu. Bugün başlayan Trabzon Botanik Tanıtım Günleri 14 Temmuz akşamına kadar devam edecek. Tanıtım Günleri boyunca alanda görev alacak olan tanıtıcı ekipler ziyaretçilere bilgiler verecek. Ayrıca ziyaretçilerin talep ve önerileri toplanarak çalışmalara son şekli verilecek. Trabzon Botanik ve Doğal Yaşam Alanı, Ağustos ayı sonunda resmi açılışı yapılarak hizmete sunulacak.