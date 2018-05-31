TSYD Trabzon Şubesi üyeleri iftarda buluştu

Bir restorant’da düzenlenen yemeğe yoğun katılım oldu.

Mart ayı sonunda yapılan genel kurulda göreve gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi yönetim kurulu üyelerinin meslektaşları ile yakından ilgilendiği yemekte, iş yoğunluğu nedeniyle birbirleriyle görüşemeyen basın mensupları da hasret giderdi. Eş ve çocukların da katıldığı iftar yemeğinin geleneksel hale getirileceğini, bunun dışında belirli dönemlerde üyelerin bir araya getirilmesi için değişik etkinlikler düzenleneceğini kaydeden TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, amaçlarının, üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu kaydetti.

Başkan Kılıç, "Biz 70 üyesi olan, belki diğer sivil toplum örgütlerine oranla sayı bakımından az ama sesi gür çıkan bir aile derneğiyiz. Bu aile bireylerini bir arada görmek mutluluk verici. Bundan sonra daha sık bir araya gelmek için farklı çalışmalarımız olacak. İftar yemeğimize katılan tüm üye ve misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.