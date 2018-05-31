Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 10:36

TSYD Trabzon Şubesi üyeleri iftarda buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi üyeleri, iftar organizasyonunda bir araya geldi.

TSYD Trabzon Şubesi üyeleri iftarda buluştu

31 Mayıs 2018 10:36

Bir restorant’da düzenlenen yemeğe yoğun katılım oldu.


Mart ayı sonunda yapılan genel kurulda göreve gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi yönetim kurulu üyelerinin meslektaşları ile yakından ilgilendiği yemekte, iş yoğunluğu nedeniyle birbirleriyle görüşemeyen basın mensupları da hasret giderdi. Eş ve çocukların da katıldığı iftar yemeğinin geleneksel hale getirileceğini, bunun dışında belirli dönemlerde üyelerin bir araya getirilmesi için değişik etkinlikler düzenleneceğini kaydeden TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, amaçlarının, üyeler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu kaydetti.


Başkan Kılıç, "Biz 70 üyesi olan, belki diğer sivil toplum örgütlerine oranla sayı bakımından az ama sesi gür çıkan bir aile derneğiyiz. Bu aile bireylerini bir arada görmek mutluluk verici. Bundan sonra daha sık bir araya gelmek için farklı çalışmalarımız olacak. İftar yemeğimize katılan tüm üye ve misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç