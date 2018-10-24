İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TTB Başkanı Ergan, Endonezya'da fındığı anlattı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bazı oda ve borsa başkanlarından oluşan heyetle Endonezya’da toplantılara katılıp, iş görüşmelerinde bulundu.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bazı oda ve borsa başkanlarından oluşan heyetle Endonezya'da toplantılara katılıp, iş görüşmelerinde bulundu.


Başkan Ergan, yaptığı görüşmeler ve ikili temaslarda özellikle en önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan fındığımızı tanıttı, anlattı.


Ziyaret kapsamında Cakarta'da düzenlenen İslam Odası Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katılan heyet üyeleri, ikili görüşmelerde bulundular.


Eyyüp Ergan, özellikle ikili görüşmelerde ülkemizin ve bölgemizin önemli ihraç ürünü olan fındıkla ilgili görüşmelere öncelik verdiğini belirterek, bu tür organizasyonların ülkeler arasında ticari köprülerin kurulmasına büyük katkıda bulunduğunu, bu anlamda dost ve kardeş Endonezya'nın çok ama çok özel bir yere bulunduğunu söyledi.


TOBB Başkanı Hisarcıklığoğlu'nun başkanlığındaki heyette TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şekeroğlu'da yer aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.