TTB Başkanı Ergan, Endonezya'da fındığı anlattı

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında bazı oda ve borsa başkanlarından oluşan heyetle Endonezya'da toplantılara katılıp, iş görüşmelerinde bulundu.

Başkan Ergan, yaptığı görüşmeler ve ikili temaslarda özellikle en önemli tarımsal ihraç ürünümüz olan fındığımızı tanıttı, anlattı.

Ziyaret kapsamında Cakarta'da düzenlenen İslam Odası Yönetim Kurulu Toplantısı'na da katılan heyet üyeleri, ikili görüşmelerde bulundular.

Eyyüp Ergan, özellikle ikili görüşmelerde ülkemizin ve bölgemizin önemli ihraç ürünü olan fındıkla ilgili görüşmelere öncelik verdiğini belirterek, bu tür organizasyonların ülkeler arasında ticari köprülerin kurulmasına büyük katkıda bulunduğunu, bu anlamda dost ve kardeş Endonezya'nın çok ama çok özel bir yere bulunduğunu söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklığoğlu'nun başkanlığındaki heyette TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şekeroğlu'da yer aldılar.