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TTB üyelerinden Enflasyonla Mücadele'ye destek

Hükümet tarafından uygulamaya konulan ‘Enflasyonla Mücadele Programı’na sivil toplum kuruluşlarından ve sektörlerden destek yağıyor.

Hükümet tarafından uygulamaya konulan ‘Enflasyonla Mücadele Programı'na sivil toplum kuruluşlarından ve sektörlerden destek yağıyor.


Fiyatlarda indirim yapılarak verilen desteğe Trabzon Ticaret Borsası (TTB) ile üye firmalarda katıldı. TTB'de işlem hacminin büyük kısmını teşkil eden fındık ve çayda firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda iç piyasaya yapılan perakende ve toptan satışlarda belirli oranlarda indirimler uygulanmaya başlandı.


TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, ekonomideki toparlanmanın öncelikle üretimin arttırılması ile olabileceğini tekrarlayarak, özellikle iç piyasaya fındık ve mamulleri, çay, süt ve süt ürünleri satışı yapan üyelerin belirli oranlarda indirim yaparak enflasyon ile mücadele kampanyasına katıldıklarını bildirdi.

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