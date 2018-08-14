Trabzon’da düzenlenen Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Serdar, “Yazılım artık ucu bucağı görünmeyen engin bir derya. Dünyada yarış var. Herkes milli ve yerli yazılımlarını üretme konusunda yarış içinde. Hindistan, İrlanda ve İsrail şu anda dünyanın yazılımda lider üç ülkesi. Özellikle Hindistan’da yüzde 96 oranında üretilen yerli yazılımlar ihracata dayalı ürünler. 2020’den sonra 5 trilyon doları geçecek olan yazılım sektöründe Türkiye’nin de en azından yüzde 1’lik pay alması bile ihracatımız açısından çok faydalı olacaktır. TTSO olarak Arsin’deki Yatırım Adası’nda da yüksek teknolojiye dayalı firmaların üretim yapmasını hedefliyoruz ve bu anlamda bu yatırımı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantının devamında katılımcılara yeni nesil teknolojiler, digital dönüşüm, bulut platformu, yapay zeka, yerli milli yazılımlar, endüstri 4.0 ve süreçler hakkında detaylı bilgi verildi.