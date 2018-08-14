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14 Ağustos 2018 17:37

TTSO Başkan Yardımcısı Serdar: “Yerli ve milli yazılım sektörüne ağırlık verilmeli”

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar, dünyada herkesin yerli ve milli yazılımlarını üretme konusunda büyük bir yarış içinde olduğunu belirterek “2020’den sonra 5 trilyon doları geçecek olan yazılım sektöründe Türkiye’nin en azından yüzde 1’lik pay alması bile ihracatımız açısından çok faydalı olacaktır” dedi.

TTSO Başkan Yardımcısı Serdar: “Yerli ve milli yazılım sektörüne ağırlık verilmeli”

14 Ağustos 2018 17:37


Trabzon’da düzenlenen Teknoloji Zirvesi’nde konuşan Serdar, “Yazılım artık ucu bucağı görünmeyen engin bir derya. Dünyada yarış var. Herkes milli ve yerli yazılımlarını üretme konusunda yarış içinde. Hindistan, İrlanda ve İsrail şu anda dünyanın yazılımda lider üç ülkesi. Özellikle Hindistan’da yüzde 96 oranında üretilen yerli yazılımlar ihracata dayalı ürünler. 2020’den sonra 5 trilyon doları geçecek olan yazılım sektöründe Türkiye’nin de en azından yüzde 1’lik pay alması bile ihracatımız açısından çok faydalı olacaktır. TTSO olarak Arsin’deki Yatırım Adası’nda da yüksek teknolojiye dayalı firmaların üretim yapmasını hedefliyoruz ve bu anlamda bu yatırımı çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.


Toplantının devamında katılımcılara yeni nesil teknolojiler, digital dönüşüm, bulut platformu, yapay zeka, yerli milli yazılımlar, endüstri 4.0 ve süreçler hakkında detaylı bilgi verildi.




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