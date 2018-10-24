TTSO Başkanı Hacısalihoğlu zoru nasıl başardığını üniversite öğrencilerine anlattı

Suat Hacısalihoğlu, “Zoru Başaranlar” başlıklı kariyer sohbetleri kapsamında, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yomra Öğrenci Yurdu Konferans Salonunda üniversiteli gençlerle buluştu.

Gençlerin üniversite yıllarında mutlaka gelecek stratejilerini belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu "Plansız programsız olursanız rüzgârdaki bir yaprak gibi savrulursunuz. Üniversite yılları geleceği planlama adına çok önemli. Yeni çıkan meslekleri ve özellikle dijital dünyayı takibi ihmal etmeyin. Özel sektör, devlet veya akademik tarafın hangisinde kalacağınıza erkenden karar verip yönünüzü ona göre çizin. Öğrencilik yıllarınızda eğitimlere katılın. Buralardan edineceğiniz bilgiler ve alacağınız belgeler sizi bir adım öne çıkaracaktır. Ayrıca yüksek lisansı ihmal etmeyin ve birkaç adım daha öne geçin. Öğrenci kulüpleri de başarı hikâyelerinizin önemli bir parçasıdır. Bu tür sosyal ortamlarda bulunmaya özem gösterin ve çevrenizi genişletin” dedi.

Hacısalihoğlu, özel sektör tarafı olarak gençlerin girişimci olmasını arzuladıklarını vurgulayarak “İş kurmak artık çok kolay. KOSGEB'in girişimcilik eğitimleri var. Ayrıca devletin hibe destekleri bulunuyor. Yeter ki kendi işinizi kurun, destek bulmak artık kolay. Her yeni girişimci ülkenin kalkınmasının temelidir. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz gençlerimiz ve dinamik nüfusumuzdur. Önemli olan gençlerin doğru yönlendirilmesidir” diye konuştu.

TTSO olarak gençlerin kendilerini yetiştirmeleri adına birçok önemli çalışma yaptıklarını da ifade eden Hacısalihoğlu “Teknokent'teki Tasarım Merkezi'miz ve eğitimlerimiz hepinize açıktır. Ayrıca inşaatı süren Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi, projesi yürütülen Yatırım Adası gibi Trabzon'u katma değeri olan orta ve yüksek teknolojilerin üretildiği bir merkez haline getirme çalışmalarımızın hepsinin odağında gençlerimiz var. Arzu ediyoruz ki gençlerimiz de bu sistemin bir parçası olsun. Boş vakitlerinizi boşa harcamayın, Türkiye'de birçok şehirde olmayan bu imkanlardan yararlanın. Böylece geleceğiniz için ilk adımlarınızı atın. Kendinizi yeni teknolojiye hazırlayın” şeklinde konuştu.

Konferansın son bölümünde öğrencilerin sorularını yanıtlayan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu'na Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Trabzon İl Müdürü Halit Yılmaz tarafından çiçek takdim edildi.