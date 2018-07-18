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18 Temmuz 2018 12:54

TTSO Özel İpekyolu Müzesi öğrencileri ağırladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından kurulan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Özel İpekyolu Müzesi’ne ilgi artarak devam ediyor.

TTSO Özel İpekyolu Müzesi öğrencileri ağırladı

18 Temmuz 2018 12:54


KTÜ tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Trabzon’da Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz projesine katılan ortaokul öğrencileri TTSO Özel İpekyolu Müzesi’ni gezdi. TTSO Genel Sekreteri Hakan Gürhan tarafından ağırlanan öğrencilere, proje yöneticisi öğretmenler ve Trabzon Müze Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti. Genel Sekreter Hakan Gürhan, TTSO Özel İpekyolu Müzesi’nde birçok tarihi eser bulunduğunu vurgulayarak, “El yazması Kuran-ı Kerim’lerden, çok eskiden İpekyolu ticaretinde kullanılan eşyalara kadar çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran müzemiz, Türkiye’de bir ticaret odası tarafından kurulan ilk müze olma özelliğini de taşıyor” dedi.


Müzedeki eserleri ilgiyle inceleyen ve sanat tarihçilerinden eserler hakkında bilgi alan öğrenciler, ziyaretten memnun kaldıklarını vurguladı.


Proje yürütücüsü Dr. Özge İslamoğlu ise, “Trabzon’da ‘Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz’ başlıklı projenin amacı, etkinlik ve gezilerle ortaokul düzeyindeki öğrencileri yaşadıkları kentteki kültürel miras hakkında bilgilendirmek ve bu kültürel mirası koruma bilinci kazandırmak. Bu projeyle tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Trabzon kentinde kültürel mirasa ilişkin farkındalık oluşturularak, erken yaşlarda bu mirasın korunmasına ilişkin bilgi ve duyarlılık kazandırılacak ve böylece bu mirası kendinden sonraki nesillere ulaştırma bilincini kendinde hisseden bireyler yetiştirilecektir. Bu kapsamda Türkiye’nin en eski odalarından biri olan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesindeki bu müzeyi gezmenin, buradaki tarihi eserleri görmenin öğrencilerimize çok şey kazandırdığı inancındayız” ifadelerini kullandı.




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