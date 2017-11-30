Tünel Akvaryum Projesi uygulama ihalesine çıkıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dünyanın ilk tünel içindeki akvaryumu olacak projenin uygulama ihalesinin yapılacağını belirterek ”Tünel açılmasıyla ilgili 1. etap güzergâh Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. Zeminle ilgili analizler yapıldı. Yapılan son analizlere göre yeni bir çalışma önerisi bulunulmaması halinde ihale süreci önümüzdeki aralık ayında başlayacak” dedi.

196 metre uzunluğunda olacak

Projenin 196 metre uzunluğunda olacağını belirten Başkan Genç, "Proje, Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan Ayasofya-Ganita arası kültür aksı güzergahı içerisinde kalıyor. Projenin bitmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin konaklama gerekçelerini çeşitlendirmek ve bunun sonucunda da kentin ekonomisine katkı sağlamayı öncelikli hedef olarak belirledik. Akvaryum toplamda 3 bin 765 m2 yapı alanına sahip olacak ve ziyaretçi yürüyüş mesafesi ise yaklaşık 240 metre olacak. İçinde birçok ünite yer alacak. Yağmur ormanlarını temsil eden tatlı su akvaryumu, (Amazon nehri konseptiyle) Trabzon’u simgeleyen objelerden oluşturacağımız reklam ve fotoğraf çekim alanları, teraryum bölümünde ise tropik kuşlar, akrep ve örümceklerin sergilendiği adrenalin alanları olacak. En çok turist çeken Karadeniz illerinden biri olan Trabzon’a böyle bir eseri yapıyor olmak çok önemli bir diye düşünüyorum. Ticari, sosyal ve kültürel bir merkez olan Trabzon, Tünel Akvaryum ile bölge halkının ve turistlerin ilgi odağı olacaktır” diye konuştu.