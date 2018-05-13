Tüp bebek sahipleri Anneler Gününde bir araya geldi

Trabzon’da bir otelde düzenlenen etkinliğe çocuklarıyla beraber gelen aileler palyaço gösteriyle eğlendi. Çeşitli hediyelerin verildiği etkinlikte aileler doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe Medical Park Karadeniz Hastanesi Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, Genel Müdürü Op. Dr. Alparslan Kapısız, Genel Müdür Yardımcısı Tolga Sağlam ve hastane çalışanları katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Medical Park Karadeniz Hastanesi Başhekim Dr. Gürbüz Yuluğ, anneler gününü kutlayarak, “Medical Park Karadeniz Hastanesi 92 yataklı küçük bir hastane gözükmesine rağmen diğer hastanelerden farklı özellikleri var. İnşallah ileriki günlerde daha da büyüyerek gelişecektir” dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ufuk Yılmaz, 12 yıldır tüp bebek merkezinde görev yaptığını dile getirerek, “Binlerce ailenin çocuk sahibi olmasına vesile olduk. O ailelerle burada bulaşmak çok güzel. Tüp bebekte karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Son derece teknolojik gelişmeler var. Spermi olmayan hastalarda ameliyatla sperm elde edilebiliyor. Yumurtası olmayan hastaların yumurtalıklarından uyarılarla yumurtalık elde edilebiliyor. Hepsinin en azından şansları düşük olsa bile bir çocuk sahibi olma şansı oluyor. Dolayısıyla kimse umutsuzluğa kapılmasın. Herkes bir tüp bebek merkezine veya bu iş ile uğraşan doktora başvursun. Gerekli tetkikleri yaptırsınlar. Sonuçları hep beraber görecekler” dedi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu ise, yaklaşık 3 bin aileyi çocuk sahibi yaptıklarını belirterek, “Bu anlamlı günde annelerimizle birlikte olmak bizler için son derece mutluluk veriyor. Bunlara bizim katkımız olmuşsa bu bize gurur ve mutluluk vermekte. Onları mutlu görmek, mutluluklarını paylaşmak en büyük mutluluk olsa gerek. Merkezimiz yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyor. Bu süre içerisinde yaklaşık 3 bin civarında ailemizi bebek sahibi yaptık. Oldukça zor uzun yıllar bekleme süreci sonrasında sıkıntılara katlanarak emeklerinin karşılığını almış durumdalar. Bu da çocuk sahibi olmak isteyen diğer annelerimize örnek olmalıdır. Hiçbir zaman mücadeleyi ve tedaviyi bırakmamalarını sonuna kadar devam ettirmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.