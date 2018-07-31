Turistlere sazlı sözlü karşılama

Bugünlerde yoğun turist akınına uğrayan tarihi Atatürk Köşkü’nde sıra dışı bir olay yaşanırken köşkün girişinde türkülerle karşılanan ziyaretçiler önce şaşırıyor ardından konsere eşlik ediyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı konserde özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler o anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor. Söylediği türkülerle ziyaretçilere güzel anlar yaşatan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Şube Müdürü ve Atatürk Köşkü Müze Müdürü Ali Mahir Pak, ziyaretçilerin memnun kalması adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretçilerden çok güzel tepkiler aldıklarını kaydeden Pak, “Gelen turistlere güzel vakit geçirmek, onlara ülkemizin güzel sanat dilini yaşatmak adına ara sıra böyle programlar yapıyoruz. Önemli olan onların memnuniyeti ve buradan mutlu bir şekilde ayrılmaları. Daha önceki yıllarda böyle bir organizasyon yoktu ancak bu sezon yoğun turist akınını göze alarak böyle bir organizasyon tertipledik. Kalabalık gruplara bu sıcak günlerde Anadolu’muzun değişik yörelerinden derlediğimiz türkülerle serinletmek onları mutlu etmek istedik. Halk müziğimizin ezgilerini gelen turistlerimize, ziyaretçilerimize en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla turistlerimiz hem burayı ziyaret ediyor hem de kendilerini mini konser veriyoruz. Bütün amacımız onları buradan nasıl memnun gönderebiliriz şehrimizi en iyi şekilde nasıl tanıtabiliriz, sanat elçiliğini nasıl yaparız diye bütün gayemiz bu. Onlardan çok güzel tepkiler alıyoruz, zaman bize katılıyorlar bizleri alkışlıyorlar. Bazıları bizlere eski günleri hatırlattın diyorlar. Bizde daha çok daha çok eski eserleri söylüyoruz. Onlara çok sanatsal değil de amatör bir şeyler sunmaya çalışıyoruz” dedi.

Sazıyla mini konsere renk katan Mehter ve Bando aynı zamanda Köşk görevlisi Sabutay Çakmakoğlu da, ziyaretçileri memnun etme adına böyle bir organizasyonda yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek çok güzel tepkiler aldıklarını dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıldır saz çaldığını kaydeden Çakmakoğlu, Yaklaşık 30 yıldır saz çalıyorum ve mehterde de görev yapmaktayım. Eliminden geldiği kadar ziyaretçilere bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Kendilerinden çok güzel tepkiler alıyoruz. Burada görev yaparken de bu organizasyonla günün yorgunluğunu da atmış oluyoruz. Onları mutlu görmek bizleri daha çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerde Atatürk Köşkünü ziyaret ederken çok duygulandıklarını böyle bir organizasyonla da karşılaştıkları için çok memnun olduklarını dile getirdiler. Ziyaretçilerden bazıları mini konsere eşlik ettiği gözlenirken o anları cep telefonlarına kaydetmeyi de ihmal etmediler.