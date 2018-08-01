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01 Ağustos 2018 18:47

Turistleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 17 yaralı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yayla dönüşü Arap turistleri taşıyan minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 17 yaralı

01 Ağustos 2018 18:47


Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesindeki Kuruçam mahallesinde meydana gelen kazada Hıdırnebi Yaylası’ndan dönen Arap turistleri taşıyan 61 S 1569 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu 17 kişinin yaralandığı tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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