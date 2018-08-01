Turistleri taşıyan minibüs duvara çarptı: 17 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesindeki Kuruçam mahallesinde meydana gelen kazada Hıdırnebi Yaylası’ndan dönen Arap turistleri taşıyan 61 S 1569 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede çoğunluğunu Arap turistlerin oluşturduğu 17 kişinin yaralandığı tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğunu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.