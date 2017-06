Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, son dönemde Uzungöl ile basında çıkan olumsuz haberlere dikkat çekti. Çavga, “Her sene turizm sezonuna girerken doğa fedaisi kesilen, kitleleri körükleyen bu kötü niyetlilerin bölgemiz üzerindeki amaçları çürütülmeli. Bunları yazarken Uzungöl’de her şeyin yolunda gittiğini savunmuyorum. Tabiki eksikler var ama her sene sezona girerken bu tür haberlerle kim bölgemizi hedef alıyor onu merak ediyorum. Konu önce sosyal medyada gündeme getiriliyor ardından haberleri çıkıyor. Bunların sesleri neden kışın çıkmıyor ? Kışın Uzungöl’de imar düzeliyor mı? Uzungöl kışın eski haline mi dönüyor? Unutmamalı ki Uzungöl’ü kötülemeye çalışanların hedefi bölge turizmini farklı yerlere kanalize etme çabasındadırlar” dedi.

TİSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Aktürk ise yaptığı değerlendirmede, ilginç bir tespitte bulunarak “Trabzon’un turizm geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suud Kralı Selman’ın G20 Zirvesi vesilesiyle Almanya’nın Hamburg kentinde yapacakları yüz yüze görüşme belirleyecek. Olumlu bir sonuç çıkması hepimizin umudu. Maalesef şuan bazı şeyler istediğimiz gibi gitmiyor. Bu görüşmeden çıkacak olumlu sonuç bu sezon adına umutlarımızı yeniden yeşertecektir” diye konuştu.

TİSAD Başkan Yardımcısı Ali Kahraman da hiçbir sorun olmasa ve turist sayısı aynı kalsa bile turizmde oluşan arz fazlasına dikkat çekti. Kahraman “Sektördeki talep artmamakla birlikte sektör arzı her geçen yıl artmakta ve arz talep dengesizliğinden oluşan fiyat değişimleri yaşanmakta. Bu fiyat değişimleri ilk yıllarda arz eksikliğinden dolayı yukarı yönlü olurken son yıllarda arz fazlalığından dolayı aşağı yönlü olmuştur. Yeni pazarlar bulup talebi artırmaz isek bu sorunu önümüzdeki yıllar da yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

TİSAD Genel Sekreteri Metin İnan gayrimenkul satışlarının turizme yansımasının olumsuz olduğuna vurgu yaptı. İnan “Örnek verecek olursak şuana kadar 2500 konutun Ortadoğulu misafirlere satıldığını belirterek ortalama 4 kişilik aileden hesap ettiğimizde her yıl 10 bin kişinin otellerden kendi evlerine transfer olduklarını göreceğiz. Bu da ortalama 5 bin odaya denk gelmekte. Buradan hareketle bu evlerin sadece sahipleri tarafından kullanıldığı iyimser yaklaşımıyla gidince her yıl 5 bin oda satışının gayrimenkul satışları sebebiyle engellendiğini görüyoruz. Restoranlar açısından bakıldığında bu kişilerin her gün 2 öğünü evlerinde yediklerini düşünürsek ortalama 5 gün kalış süresi üzerinden 100 bin kuveri sezonda restoranlardan çıkarmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

TİSAD Denetleme Kurulu Başkanı Selim Yavuzyılmaz da açıklamasında “Alternatif pazar olarak gösterdiğimiz Azerbaycan ve Tahran tartışılması gereken bir karar. Ülkemize yakınlıkları ve kültürel yapılarımız benzerlikleri olumlu gibi görünse de detaya indiğimizde o bölgeden gelebilecek turistlerin beklentilerinin bunlar olmadığını göreceğiz. Her iki bölgenin turistlerinin ortak beklentisi turizm özgürlükleri. Biz şehir olarak şuan buna hazır değiliz” dedi.