TTSO’nun da katkıları ve yerel acentelerin katılımıyla charter sefer düzenleyebilecek bir organizasyonu biz kurmalıyız” dedi.

Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre dünya genelinde seyahat edenlerin sayısının son 20 yılda önemli bir artış göstererek 2017 yılında 1 milyar 322 milyon kişiye ulaştığını hatırlatan İnan “Yapılan değerlendirmelere göre ziyaretçi sayısının 2030 yılına kadar 1,8 milyar kişiye ulaşması öngörülmektedir. 2017 yılında ülkemizi 38,6 milyon kişi ziyaret etti ve 26,2 milyar dolarlık bir gelir elde edildi. Trabzon’u ise 2017 yılı itibarı ile 453 bini yabancı olmak üzere toplamda 2 milyon 190 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu yılın ilk 5 aylık verilerine göre 84 bin 230 kişisi yabancı olmak üzere toplamda 213 bin 590 kişi ilimize gelmiştir” diye konuştu.

Trabzon’a 2018 yılının ilk 5 ayında ağırlıklı Körfez ülkelerinden olmak üzere 139 ticari uçuş gerçekleştirildiğini vurgulayan Hamit İnan, “Dünya genelinde turist sayısının yükselmesinin en önemli faktörlerden biri havayolu ile ulaşım imkânlarının artmasıdır. Bu yıl özellikle ilimize yapılan uçak seferlerinde pahalılık sektör adına yaşadığımız sıkıntılardan biri oldu. Bunu yerli uçak firmaları da yapıyor yabancı havayolu şirketleri de. Otelcilerin daha ekonomik turist ağırlayabildiği yüksek sezon öncesi bir dönemde uçak bileti fiyatı kişi başı gidiş/dönüş 7 bin Türk lirasını geçebiliyor. İç hatlarda da Trabzon uçuşları pahalı. Suudi Arabistan’dan Charter sefer düzenleyen bir firma, şu anda Suudi Arabistan’ın 4 farklı şehrinden haftada 4 uçuş gerçekleştiriyor. İzinlerle ilgili sıkıntı yaşıyor. Yaşadığı sorunlar aşılırsa kışın dahi düzenli uçuş gerçekleştirebileceğini söylüyor. Şehrimize düzenli bir şekilde turist taşıyan girişimcilere destek sağlanması gerekmektedir. İl genelinde TÜRSAB’a kayıtlı 150 civarında seyahat acentesi var. TTSO’nun da katkılarıyla yerel acentelerin katılımıyla Charter sefer düzenleyebilecek bir organizasyonu biz kurmalıyız. Havalimanı dış hatlarda dil bilen personel eksikliğinden bahsediliyor. Havalimanında bir sıkıntı ile karşılaşan yabancılar muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Farklı şehirlerden binlerce kiralık araç şehre getirildi, çoğu turist için sıkıntı olabilecek durumlar ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

İnan, anayi yatırımlarının yeterli olmadığı, tarım arazilerinin giderek daraldığı Trabzon’da turizmin en dinamik sektör durumunda olduğuna dikkat çekerek "Bölge illerinin ayrı ayrı bir turizm merkezi yapılanması yerine bir bütün olarak planlanması önemlidir. Bu bağlamda sürdürülebilir çevre özellikleri korunarak, Yeşil Yol kapsamında yapılmakta olan çalışmalar önemlidir. Turizm faaliyetlerinin yapılabildiği destinasyonlardaki binalarla ilgili imar barışı ile çözüme imkan sağlanması önemlidir. Bununla beraber zaten bozulmuş yaylalarda bundan sonraki süreçte de yapılaşmaya fırsat verilirse bu alanların bir destinasyon özelliği kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Sümela Manastırı’ndaki çalışmaların 2019’da ancak tamamlanabileceği bilgisi aldık"

Koruma amaçlı imar planı bulunan Uzungöl’ün bölgenin en aktif destinasyonu olduğunu vurgulayan Hamit İnan, “Konaklama kapasitesi 10 bini bulan Uzungöl, imar barışı ile önemli hukuki ve mülki sorunlarını çözebilecektir. Mülki sorunlar giderilirken plan disiplinine uymamak Uzungöl’ün yakın dönemdeki en büyük handikapı olabilir. Kış turizmi açısından yüksek potansiyele sahip Uzungöl’ün marka değerini, Trabzon’un ve bölgenin marka değeri olarak yükseltecek altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla Uzungöl çok daha yüksek bir katma değer oluşturacaktır. Hal böyle iken markalaşma, cazibesini koruma ve artırma yolunda Uzungöl hak ettiği ilgiyi maalesef bulamamıştır. Kurumlar arası koordinasyon sağlanamadığı için kamu kurumları arasında stratejik bir iş birliği geliştirilememiş ve korunamamıştır. TTSO Uzungöl’ün sorunlarının çözümünde etkisini artırmalıdır. En önemli turizm değerlerimizden biri olan Sümela Manastırı ile ilgili çalışmaların 2019 yılında ancak tamamlanabileceği bilgisini Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzden aldık. Devam eden çalışmalara rağmen Sümela manastırı ziyaretçi çekmeye devam etmektedir” diye konuştu.

Turizmcilerin taleplerini sıraladı

Bölge turizmcileri olarak bazı noktalara dikkat çekmek istediklerini de vurgulayan Hamit İnan, önerilerini şöyle sıraladı:

“Şehir merkezinin turist için daha rahat gezilebilir hale getirilmesi, şehrin turizm değerlerinin öne çıkarılması ve şehrin denizle bağlantılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Tabela kirliliği ve gelişigüzel ışıklandırma hem şehirde hem de destinasyon özelliği olan yerlerde büyük çirkinlik oluşturuyor. Bunların bir disiplin altına alınması gerekmektedir. Özellikle Körfez ülkelerinde sosyal medya üzerinden yapılan dezenformasyonlara karşı doğru bilgilendirmeyi ilgili kurum ve kuruluşlar yapmalıdır. İlimizle ilgili tanıtım faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına kamu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Trabzon Turizm Tanıtma Vakfı gibi bir kurum elzem olabilir. Kurum ve kuruluşlarımızın ayrı ayrı tanıtım çalışmaları yerine yüksek standartlarda tek noktadan tanıtım yapılabilir. Uzungöl’de Sarıkaya mevkinde özel girişim olarak yapılacak olan teleferiğin inşaatına başlanmıştır. Uzungöl’ün merkezinde yapılacak teleferiğin izinleri de tamamlanmak üzeredir. Her iki teleferiğin hinterlandında kayak alanları bulunmaktadır. Kış turizmine yönelik yatırımlarla kışın atıl kapasitemizi kullanıp turizm ekonomisinden çok daha yüksek pay alabiliriz. Bu yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Sektörden daha fazla pay alma çabası bazı suiistimallerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Güven noktasında yaşanan sıkıntılar sektörü ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bunların önüne geçilmesi gerekmektedir. Güven, kalite ve fiyat uygulamaları noktasında olumsuzlukların önüne geçilmelidir. Turizm faaliyetlerimizi daha geniş bir zamana yayamazsak kalifiye elaman sıkıntımız devam edecektir. Turizm işletmelerinde turizm eğitimi alan elaman sayısı oldukça düşüktür. Bölgemiz pek çok turizm türüne hitap edebilecek bir potansiyele sahiptir. İlimiz genelinde otel işletmeleri açısından arz talepten daha yüksek bir seviyede seyrediyor. Bundan sonraki süreçte teşviklerin hizmetler üzerinden yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Kayıt dışılığın önlenmesi ve rekabetin kaliteyi artırmaya yönelik olması turizm hedeflerimize ulaşmamız açısından önemlidir.”