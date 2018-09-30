Türk Yıldızları Trabzon'da nefes kesti

Dünyanın en seçkin gösteri uçuşu ekipleri arasında yer alan Türk Yıldızları, Trabzon'da uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Ortahisar Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleşen gösteri uçuşunu Beşirli Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki 6 kilometrelik sahil şeridinde 10 binlerce kişi izledi. Gösteri sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik tıkanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Gösteri uçuşunu daha rahat izleyebilmek için çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranın çevresinde toplanırken, bazı vatandaşlar ise sahildeki balıkçı teknelerinde gösteriyi izlemeyi tercih etti. Türk Yıldızları, 30 dakika boyunca havada sergiledikleri akrobatik hareketlerle adeta Trabzonluları mest etti.

İzlemeye gelen çocuğu genci vatandaşlar ise yapılan gösterilerin inanılmaz olduğunu vurgulayarak, Türk Yıldızları ekibini yapmış oldukları başarılı gösteriden dolayı tebrik ettiler.