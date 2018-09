Türk yıldızlarına yağmur engeli

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak amacıyla kurulan dünyanın en seçkin gösteri timinin bulunduğu Türk Yıldızları'nın Trabzon'un Of ilçesinde yapmayı planladığı gösteri uçuşu yağmur nedeniyle iptal edildi.

Dünyada sekiz süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrotim olan Türk Yıldızları'nın Trabzon'un Of ilçesinde yapmayı planladığı gösteri uçuşu yağmur engeline takıldı. Uçuştan 2 saat önce sahilde yerlerini alarak 16.00'da yapılması planlanan gösteri uçuşunu izlemek için bekleyen vatandaşlar yağmur nedeniyle Türk Yıldızları'nın gösteri yapamayacağı anonsu üzerine evlerine dağıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon İl Jandarma Komutanı Halil Şen ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun da katıldığı etkinlikte Türk Yıldızlarına ait bir uçak gösterinin yapılacağı bölgeye gelerek havanın durumunu inceledi. Uçuşun hava şartlarından dolayı gerçekleşemeyeceği belirtilmesiyle uçuş ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartlarının durumuna göre Pazartesi günü tekrar Of ilçesinde gösteri uçuşunun gerçekleşebileceği öğrenildi.