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18 Temmuz 2018 10:57

Türkiye bu sezon palamuta doyacak

Balıkçılar 1 Eylülde başlayacak olan yeni sezon için umutlu.

Türkiye bu sezon palamuta doyacak

18 Temmuz 2018 10:57

Bu sezon palamutta emarelerin umut verici olduğunu belirten balıkçılar vatandaşın, palamuta doyacağını söyledi.


Trabzon’da balıkçılık sektörüyle uğraşan Yakup Bektaşoğlu, palamutla ilgili çok güzel emaraler aldıklarını belirterek, bu sezon Türkiye’nin palamuta doyacağını iddia etti.


Bu sezon Palamutta son 20 yılın en verimli dönemini geçirmeyi umut ettiklerini belirten Bektaşoğlu, “Çok güzel bir palamut akını var. Son 20 yılın en güzel palamutu bu sezon gelecek. Bütün Türkiye doyacak. Karadeniz’de Palamut fışkıracak. Emareler sağlam yerden geldi şu anda tek tuk görünüyor ileride bol olacak. Bu sene herkes bol bol yiyecek, yemeyen kalmayacak. 10 numara mükemmel palamut gelecek, tezgahlar dolacak herkes bol bol yiyecek. Tanesi 1-2 TL’ye kadar düşecek” dedi.


Böylesi hiç görülmedi


Bektaşoğlu, şu anda tezgahlarda hiç deniz balığı olmadığına dikkat çekerek yaklaşık 20 yılda ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek, “Son 20 yıldır böyle bir sezon geçirmedik. Şu anda deniz balığı yok” diye konuştu.


Balıkçılardan Zeki Özçilingir, de palamutla ilgili iyi duyumlar aldıklarını ifade ederek, “Palamutta bir ışık var, duyumlar alıyoruz. Trabzon’da şu an yok. İnşallah iyi geçer” dedi.


Şu anda tezgahlarda hiç deniz balığı olmadığını kaydeden Özçilingir, “Şu anda tamamen kültür balığı satıyoruz. 20-30 yılın en kötü yılını geçiriyoruz. Ramazan’dan beri hemen hemen deniz balığı olmadı diyebiliriz. Yaklaşık 40 yıldır bu sektördeyim böyle bir şey görmedim. Hiç böyle verimsiz sezon geçirmedik” diye konuştu.




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