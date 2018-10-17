Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Aktürk: “Suçu olan cezasını çeksin”

İçişleri Bakanlığı, 259 muhtarın terör örgütleriyle iltisakı veya göreviyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, kanunsuz işlere bulaşanların gereken cezayı çekeceğini belirterek, “Seçmenlerimiz muhtarına seçildiği mahalleye hizmet etsin diye oy verir, devletin milli güvenliğine karşı hizmet eden bir takım örgütlere yardım ve yataklık yapması için değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki tüm muhtarlar vatanına, milletine ve bayrağına bağlı kalmak zorundadır. Bu inancın dışında olanları biz kabul etmiyoruz. Kanunsuz işlere bulaşanlar muhakkak ki gereken cezayı çekecektir. Biz muhtar camiası olarak da kanunsuz işlere bulaşanları asla içimizde barındırmayacağız ve gereken tepkiyi göstereceğiz. Muhtarlar olarak 1829 yılından bugüne devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu duruşumuzdan da asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.