Türkiye’de 2 bin 500 adet ürün coğrafi işaretlenmeyi bekliyor

Trabzon’da bir otelde düzenlenen Uluslararası Coğrafi İşaretler Sempozyumu ve Sergisinin açılışına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Gürcistan Ulusal Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Sophio Mujırı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu katıldı. Folklor ekibinin gösterisiyle başlayan sempozyumun açılışında konuşma yapan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, coğrafi işaretlerin artık ülkeler için önemli bir zenginleşme aracı olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Coğrafi işaretlerden yıllık yaklaşık 200 milyar doların üzerinde bir katma değer sağlandığını belirten Asan, "Avrupa Birliği yıllık 45-50 milyar dolarlık bir katma oluşturuyor. Türkiye olarak coğrafi işaretler bakımından oldukça zengin bir ülkeyiz. Şuanda 210 civarında tescilli coğrafi işaretimiz var. Yaklaşık 350 tane işlemleri devam eden var. Bu coğrafi işaretlerin 3 tanesi şuanda AB komisyonunda da tescil edilmiş durumda. Bunlar Antep baklavası, Malatya kayısısı ve Aydın inciri. Şuanda Kayseri mantısı, Afyon pastırması ve sucuğu olmak üzere 10 tane AB komisyonunda işlemleri devam eden coğrafi işaretlerimiz var. Yaptığımız ön çalışmalarda Türkiye’de yaklaşık 2 bin 500 civarında bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde büyük bir coğrafi işaret hamlesi başlattık. Hedefimiz bu sene sonuna kadar en az 100 yeni coğrafi işaret tescilini yapmak" dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise yaptığı konuşmada, coğrafi işaretlerde bir seferberlik başlatıldığını dile getirerek, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ülke genelinde sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bir seferberlik başlatmış durumdayız. Her ilde, her coğrafi alanda hangi ürün kriterlere uyuyorsa bunların tespiti ve tescili ile birlikte hem ülke bazında hem de uluslararası alanda rekabete her yönüyle hazır hale getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından iki gün sürecek etkinlik çerçevesinde Trabzon ve çevre illerin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere Türk ve Gürcü coğrafi işaretlerin tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı. Azerbaycan, Moldova, Bulgaristan, Makedonya ile Romanya temsilcilerinin de katılım sağladığı etkinlik ile coğrafi işaret konusuna dikkat çekilerek tescilli coğrafi işaretleri sayısının ve kalitesinin arttırılması, coğrafi işaretlerin etkin olarak korunmasına katkı sağlanması, coğrafi işaretli ürünlerin yurt içi ve yurt dışında bilinirliğinin arttırılması amaçlanıyor.