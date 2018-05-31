2017 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası üyesi Özgün Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 319. sırada, Arslantürk Tarım Ürünleri Sana. İhr. Ve ith. AŞ. ise 402. sırada yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan liste, üretimden net satışlara göre yapılıyor. Buna göre 2017 yılında Özgün Gıda 502 milyon 743 bin TL, Arslantürk Tarım Ürünleri ise 391 milyon 908 TL üretimden satış gerçekleştirdi. 2017 sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük şirketi yine TÜPRAŞ oldu. TÜPRAŞ’ın üretimden satışları 51,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Trabzon’dan giren Özgün Gıda ve Arslantürk Tarım Ürünlerini kutladı. Hacısalihoğlu, Trabzon’un Türk fındığının yüzde 10’unu üretmesine karşın yaklaşık yüzde 40’ını işleyerek ihraç etme başarısı gösterdiğini ifade etti. Hacısalihoğlu, ilde kurulu modern fındık fabrikalarının Trabzon’u fındık sanayisi ve ihracatında dünyaca ünlü bir merkez haline getirdiğini kaydetti.