Türkiye’nin Ahisi Trabzonlu kayık ustası Ali Saraç oldu

Ahilik Haftası kutlamaları törenlerle başlarken, Trabzon geçen yıldan sonra bu yıl da Türkiye’nin Ahisi’ni çıkarmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye’nin Ahisi seçilen Trabzonlu kayık ustası 85 yaşındaki Ali Saraç, ödülünü 23 Eylül’de Kırşehir’deki Ahi Evran Külliyesi’nde alacak. Geçen yıl da 78 yaşındaki Trabzonlu terzi Emine Coşkuner, Yılın Ahisi seçilmiş ve ödülünü Kırşehir’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı.

Ahilik Haftası kutlamaları kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından meydandaki Atatürk Anıtı’na Trabzon Valisi Yücel Yavuz ve Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara tarafından çelenk sunuldu.

Ahilik tarihinin anlatılmasının ardından törende bir konuşma yapan TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon olarak geçen yılın ardından bu yıl da büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Kara "Bilindiği gibi Esnaf Odaları birliği olarak her yıl 3 ahi belirleyerek Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildiriyoruz. Komite üyeleri, Trabzon’un Ahisi’ni belirliyor. Geçen yıl 78 yaşında olan ve 60 yıldır terzilik yapan Emine Coşkuner ablamız önce Trabzon’un, ardından Türkiye’nin Ahisi seçilmiş ve ödülünü 23 Eylül 2016 tarihinde Kırşehir’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. Emine annemizden aldığımız bu heyecanı içimizde büyüterek devam ettirdik. Buradan müjdeliyorum ki, 2017 yılında da Türkiye’nin Ahisi Trabzon’dan seçilmiştir. 1932 yılında Trabzon7un Akçaabat ilçesinde doğan Ali Saraç amcamız, 14 yaşındayken marangozluk mesleğine çırak olarak başlamıştır. Vergi kaydı açık olarak halen aktif şekilde esnaflığa devam eden 85 yaşındaki Ali Saraç amcamız, sektöre çok sayıda usta, yamak ve çırak yetiştirmiştir. Karadeniz Bölgesi’nde kayık imalatı ve tamiri yapan ustamız Ali amcamıza ve bütün ahilerimize saygılarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum" dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz da Ali Saraç’ın Türkiye’nin Ahisi seçilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını da vurgulayarak "Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede, Trabzon artık ahiliğin yurdu gibi bir durum oluşmaya başladı. Ustalık dediğimizde bunun hakkını veren bir halkız biz Trabzon halkı olarak. Ali Saraç büyüğümüz Türkiye’de Yılın Ahisi seçildi. Haddimiz değil ama onu takdir ve tebrik ediyoruz. Benim babam da marangozdur. Marangozlukla yoğrulan ve büyüyen bir ailenin çocuğu olarak esnaflığın ne olduğunu çok iyi bilirim. Verilen söz gününde yerine getirilmelidir. Verilen sez anlaşılmalı ve aynı şekilde müşteriye teslim edilmelidir. Eğer bunu yapabiliyorsanız siz her türlü aldığınız parayı da hak edersiniz duaya da mazhar olursunuz. Bunu en iyi şekilde yapan esnaflarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzon’da ve Türkiye’de Yılın Ahisi seçilen Ali Saraç’a, Yılın Kalfası Musa Birinci’ye ve Yılın Çırağı Umutcan Karslı’ya, Vali Yücel Yavuz, TESOB Başkanı Metin Kara ve ilgili meslek odası başkanları tarafından plaket ve ödülleri takdim edildi.

Mehter konserinin ardından Ahilikte önemli törenlerden biri olan, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçişi sağlayan Şed Kuşanma töreni canlandırıldı. İlgiyle izlenen törenin ardından, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından katılımcılara etli pilav ve ayran ikramı gerçekleştirildi.