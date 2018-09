Gençlerin hem eğlenip hem öğrenip hem de gönül köprüsü kurduğu Doğu Karadeniz Gençlik Kampına Türkiye’nin dört bir yanından her yıl yaşları 12 ile 22 arasında değişen onbinlerce kişi katılıyor. Kamplarda eğlenceli oyunlardan gezilere, manevi derslerden konserlere kadar birbirinden farklı aktiviteler yer alıyor.

“Gönül köprüleri kuruluyor”

“Yaz tatillerinde artık gençlerimizi önemli bir çoğunluğunun gözü bu kamplarda” diyen Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımız gençleri illerinden alıp farklı şehirlere taşıyor, birbirinden güzel kamplarda ağırlıyor. Bir hafta boyunca farklı illerden gelen gençler hem eğleniyor, hem öğreniyor hem de birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz günler yaşıyor. En önemlisi de 12 ayrı kamp dönemine katılan on binlerce genç arkadaşlar ediniyor, Hakkari’den İstanbul’a, Edirne’den Kars’a kadar gönül köprüleri kuruluyor” diye konuştu.

“Gençlerin sağlık ve seyahat sigortaları yapılıyor”

“Gençlerimiz kampta tırmanma, okçuluk, treking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf ve badminton gibi etkinliklere katılıyor” diyen Kamp Sorumlusu Zeki Efendioğlu, “Akşam kamp ateşi ve konserler oluyor. Eski futbolculardan, psikologlara profesörlere kadar birçok önemli isim davet ediliyor, gençlerle sohbet ediyor. Şehrin tarihi ve turistik yerleri de gezilerek dört dörtlük kamp tamamlanıyor” dedi. Kampa katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor, seyahat ve sağlık sigortaları da yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Bu kampı asla unutmayacağız”

Kampların her anının dolu dolu geçtiğini ifade eden gençler de, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile unutamayacakları günler yaşadıklarını söyleyerek At binmeden halk oyunlarına, spor ve drama etkinliklerinden doğa yürüyüşü ve gezilere kadar her anı değerlendirdikleri kampta güzel dostluklar da edindiklerinin altını çizen gençler, “Kamp, muhteşem bir doğanın ortasında kurulmuş. Mükemmel bir hava var. Şehir ise harika. Bu kampı asla unutmayacağız. Hem gezdik, eğlendik, hem de yeni arkadaşlıkların temelini attık. Her şey çok güzeldi” ifadelerini kullandılar.