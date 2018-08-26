Türkiye’nin ilk selenyumlu suyu tekrar faaliyete geçiyor

Bin 800 rakımda saniyede 12 litre su alınan selenyumlu Zigana Su, kanseri büyük ölçüde engelliyor.

Türkiye’nin ilk selenyumlu suyu olarak bilinen ve Trabzon’un Maçka İlçesi Güzelyayla Mahallesi Kirazlık mevkiinde bin 800 rakımda bulunan 2 adet gözeden şişelenecek olan Zigana Su tekrar faaliyete geçiyor. 2 adet gözeden saniyede 12 litre su alınan ve özellikle kanseri büyük ölçüde engellediği belirtilen Zigana Su, Türkiye’de su sıralamasında ön sıralarda yer alıyor. Zigana Su Yönetim Kurulu Başkanı Efkan Başkan, Türkiye’nin ilk selenyumlu suyu olduğuna dikkat çekerek, “Bu Türkiye ortalamasında iyi bir rakam. Suyun kalitesi Türkiye’de bir kaç su sıralamasına girebilecek düzeyde. Şuanda 7.95 PH değeri var” dedi.

2019 yılında selenyumlu su olan Zigana’yı faaliyete geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan, “İlk olarak 2009 yılında bir girişim olarak başlayan Zigana Suyu, biz devraldık ve yapacağımız yeni yatırımlarla, yeniden hayata geçireceğiz. 4-5 yıllık bir duraklamadan sonra 2014’de açılış yapıldı. Sonra arkadaşlar yürütemedi bıraktı. Ardından ben devraldım. Bazı problemleri vardı onları tasfiye ettim. Şuanda Allah nasip ederse 2019 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyorum. Turizm sezonuna yetiştireceğiz. Niyetimiz bu yönde” şeklinde konuştu.

“Döviz baskısına yeni yatırımlarla karşı koyacağız”

Yeniden faaliyete sokulacak tesisin 52 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Başkan, “Yeniden faaliyete sokacağımız tesisimiz yaklaşık 52 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Son teknoloji cihazlarla donatılan tesisimize yeni yatırımlar yaparak daha aktif hale getireceğiz. Türkiye’de özellikle döviz üzerinden yapılan ekonomik baskılara karşı durmak, ekonomimizi yeni yatırımlarla güçlendirmek için bizde elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Hem bölgemizde istihdamı arttırmak hem de yerli malına verilen önem çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız. Hem yeniden faaliyete geçireceğimiz ve yeni yatırımlarla geliştireceğimiz tesisimizde, hem de nakliye gibi yan kollarla yüzlerce kişiye iş imkanı vermeyi böylelikle de, bölgemizde istihdama katkı vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Karadeniz’de yer altı suları fazla yok”

Yaylalardan çıkan doğal suyu Türkiye’ye sunacaklarını kaydeden Başkan, “Bizde yaylalarımızdan çıkan doğal sularımızı Türkiye’ye sunacağız. Zigana’da olması suyu ayrıcalıklı kılınıyor. Karadeniz Bölgesinde bilinen bir kanı var, ‘su çok’ ama Karadeniz Bölgesi su bakımından aslında yoksun bir coğrafyaya sahip. Sularımızın devamlı akmasının nedeni sürekli yağmur almasıdır. Yeraltı sularımız ne yazık ki fazla yok. Olanın da kıymetini bilmek lazım” ifadelerini kullandı.

Selenyum’un faydaları

Selenyumun kanser oluşumu büyük ölçüde engellediğini belirten Başkan, “Aslında bu suyun bilinen tarihi 200 yıla kadar uzanıyor. Ve Türkiye’nin ilk Selenyumlu suyu. Suyun kalitesi aslında daha önce Sağlık Bakanlığına yapılan başvurularda da onaylandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği parametre uyan, iletkenliğinin 48, TTS ağır minerallerinin 23, içeriğinde selenyum ve çinkonun bulunması suyun kalitesini gösteren değerler. Burada selenyuma dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Zigana Su, Türkiye’nin ilk Selenyumlu suyu. Selenyum, insan vücudunda metabolizmanın korunmasında kilit rol oynamaktadır. Vücutta kanser oluşumunu büyük ölçüde engelleyen selenyum, ayrıca yaşlanmayı da geciktiriyor. Selenyum, çocukların vücut gelişimine yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlıyor” dedi.