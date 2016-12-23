Türkiye’nin ilk yerli tur algoritması: ’Line bee’

Türkiye’nin ilk yerli tur algoritması "Nereden Nereye Projesi’ akademik literatüre girerek dünyanın en yüksek performanslı ulaşım planlama unvanını kazandı.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren Küçük ve Endüstri Mühendisi Gökhan Akyol’un birlikte geliştirdikleri “Nereden Nereye” isimli proje sayesinde seyahat edecek kişilerin başkalarından yardım almadan tek başına gidecekleri yeri bulma kolaylığı getiriyor.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren Küçük konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ’Line Bee’ adı verilen ve tamamen milli bir algoritma olan TUR Algoritması’nı kullanan ve yüzde yüz Türk mühendislerce yapılacak olan uygulamayı geliştirmek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Endüstri Mühendisi Gökhan Akyol projenin, toplu taşıma araçlarından nereden nereye gideceğini bilgilendiren bir çalışma olduğunu kaydederek ”Geliştirdiğimiz proje ülkemizde ‘nereden nereye’ uygulaması olarak biliniyor. Tur adını verdiğimiz toplu ulaşım rehberinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Bu proje, şehir içinde kullanılan toplu taşıma araçlarıyla nereden nereye gideceğini bize bilgilendiren bir çalışma. Örneğin Trabzon’dayız. Projemiz, bulunduğumuz noktadan farklı bir noktaya nasıl gideceğimizi toplu taşıma araçları ile bize anlatıyor. Farklı bir noktaya gideceğimiz anda telefonumuzdan veya internetten web sitesinden bakabiliyoruz. Bize kaç dakika sonra bu noktaya otobüsün geleceğini, kaç dakika seyahat edeceğimizi hangi otobüse binmemiz gerektiğini, hangi durakta inip ne kadar yürümemiz gerektiğini detaylı bir biçimde bize anlatan geliştirilmiş bir sistem. Bu sistem sayesinde küçük-büyük bütün şehirlerde toplu taşıma araçlarını çok daha rahat kullanabiliriz. Gittiğimiz yerlerde insanlara ihtiyaç duymadan seyahatlerimizi rahatlıkla yapabiliriz" dedi.

Dünyada bu tarzda kamunun sunduğu fazla bir hizmetin olmadığını dile getiren Akyol "Genelde özel uygulamalar var. Şu anda ülkemizde bununla ilgili yapılan çalışmalar var. Ne yazık ki yerli bir uygulama yok. Mevcut durumda İsrail ve Litvanya menşeili 2 şirket ülkemizde hizmet veriyor. Bunların bütçeleri çok büyük olduğundan dünyada bir çok ülkede kullanılıyor. Bizde kendi yerli uygulamamızı geliştirmek için çalışmalarımıza başladık. İnşallah 2017 yılında aktif olarak çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.



"Fazladan ödediğim taksi ücreti beni bu projeye itti"

Elektrik-Elektronik Mühendisi Eren Küçük de işi gereği sürekli olarak Trabzon’dan Ankara ve İstanbul’a toplantılara gittiğini ve buradaki ulaşım masraflarının fazla olmasından dolayı kendisinin böyle bir projeye yöneldiğini söyledi. Küçük “2010-2011 döneminde bir şirkette çalışıyordum. Haftanın iki üç günü ya İstanbul’da ya da Ankara’da toplantılara katılmam gerekiyordu. Her gittiğimde de 150-200 TL taksi parası ödüyordum. Projeyi Gökhan arkadaşıma anlattım. Türkiye’de buna ihtiyaç olacağını söyledim. Uygulayabilirmiyiz diye söyledim. Kendisi de bu sistemin aynısını Londra’da kullanıyormuş. 2011 yılının Mart ayında ’Bismillah’ dedik başladık. Toplu Ulaşım Rehberi (TUR Projesi) 2013-2014 ve 2015 yıllarında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Bursa Ulaşım, Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ)’ ile TUR Uygulaması kapsamında çalışmalar yapılmıştır. İlk TUR Uygulamasını bu kapsamda Bursa’da aktif hale getirmiştir. Ulaşım planlama sistemi hali hazırda aktif çalışmaya devam etmektedir. 2014 yılında, sistemin lansmanı yapılmadığı için adını söylemek istemediğimiz bir büyükşehir belediyesi ve TÜRKSAT ile ulaşım planlama sistemleri çerçevesinde, çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 2015 yılında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile yine TUR Uygulaması kapsamında çalışmalar yapmış ve birlikte çalışmalar hala devam etmektedir. Yine 2012-2015 yılları arasında, akademik danışmanlarımız tarafından geliştirilmiş olan, Yüzde Yüz Milli Algoritmamız ’TUR ALGORTİMASI’ akademik literatüre girerek, dünya üzerinde en yüksek performanslı ulaşım planlama algoritması unvanını kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Teknar Teknoloji şirketi olarak Trabzon Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Küçük "Toplu Ulaşım Rehberi (TUR), şehir içinde toplu taşıma vasıtalarını kullanarak bir noktadan başka bir noktaya seyahatte; aktarım durakları, seyahat süresi ve seyahat mesafesini kullanıcıya raporlayan ve kullanıcının tercih kriterlerine en uygun şekilde seyahat planlaması yapan, uygulamamızdır. Web ve mobil uygulamalar ile kullanıcı gideceği yere nasıl gitmesi gerektiği bilgisini alır. Her bir adımda hangi taşıta, hangi duraktan, hangi saatte binmesi gerektiğini, yolculuk boyunca ödemesi gereken ücreti ayrıntılı bir biçimde görür. Böylece kullanıcı varmak istediği nokta ile ilgili başka bir bilgi almaya gerek duymadan seyahatini gerçekleştirir. TUR Uygulaması Tamamen Yerli Milli Bir Algoritma’dır. Tamamen özgün olarak geliştirilmiştir. Daha önce yapılmış akademik çalışmalara yeni bir alternatif getirilerek uluslararası literatüre ’TUR’ adında yeni bir algoritma kazandırılmıştır. Ülkemizdeki yabancı aktörlerin tekelleşmesinin önüne geçip, bu sektördeki milli uygulama eksikliğini kapatmak amacıyla, ’Line Bee’ adını verdiğimiz, tamamen milli bir algoritma olan TUR Algoritmasını kullanan ve yüzde yüz Türk Mühendislerce yapılacak olan bir uygulama geliştirmek için çalışmalara başlamaktayız. İlk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde hizmet verecek olan bu uygulama, ilerleyen dönemde tüm ülkemizde çözüm üretmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.