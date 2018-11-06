Türkiye'nin konuştuğu o driftçi tahliye oldu

İstanbul'da hakkında drift yapmak ve makas atmak başta olmak üzere "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan ve Trabzon'da teslim olan Harun Taştan (30) tahliye oldu.

İstanbul'da drift yapmak ve makas atmak suçundan hakkında 5 kez işlem yapılan Harun Taştan (30) İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek teslim olan Harun Taştan, Akçaabat Yarıaçık Cezaevi'nde iyi hali göz önüne alınarak 3 gün yattıktan sonra tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra havayolu ile tekrar İstanbul'a giden Taştan, her hafta denetimli serbestlik kapsamında karakola giderek imza atacak.

Sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan Harun Taştan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Trafik cezalarında yeni döneme girilmesini kendi yaptıkları suça bağlayan Taştan, “Araba alım satımın yanı sıra inşaat işleriyle uğraşıyoruz. İstanbul'da yaşıyorum Trabzon'a gelme sebebim akrabalarım, dostlarımın çoğu burada. Trabzon'da teslim oldum. 3 ay 10 gün ceza almıştım 3 gün yatar verdiler disiplin cezası. İstanbul'da denetimli serbestlikten 1 ay haftadan haftaya imza atacağım. Bu cezaların artması çoğu bizim yüzümüzden oldu” dedi.

Pist yapılmasını isteyen Taştan, “Bunlar belediyelerimizin suçu bize pist yapsa bunların hiç biri olmazdı. Bu insanlar enerjilerini başka nerede atacak. Bu arabaları kullanan arkadaşlar ne alkol ne sigara ne uyuşturucu kullanıyor. Pist olsa bunların hiç biri olmaz. Belediyelerimizden bu yönde şikayetimiz var. Cezalarda arttı, arkadaşlarım enerjilerini başka nerede nasıl atacak. Cezaları arttırıyorlar ancak büyüklerimizden destek bekliyoruz. Hiçbir yerde pistimiz yok. Bu insanlar heyecanını nerede atacak. Bu yüzden bizde mağduruz. Cezalar artırılıyor yine yapıyorlar yapacak bir şey. Bu insanlar enerjilerini bir şekilde atması lazım” şeklinde konuştu.

“Eski videolar gündeme geliyor”

“Caddeleri sokakları bizde tercih etmiyoruz ancak pist olmadığı için dışarılardayız” diyen Taştan, “Benim 7-8 videom vardı onların hepsi eski videolar. Basına çıkan her şey yeni olduğu için yeni gündeme geliyor yeniden işlem yapıyorlar. Dışarda yaptığımız şeyler uygun değil ancak pist olmadığı için insanlar mağdur oluyor. Herkes böyle yapamaz özel kabiliyet isteyen bir durum. Arabanın güçlü olması lazım. Pist olmadığından dolayı hep mağduruz. İnsanlar heyecanını atamayınca böyle cezalar artıyor. Devlet büyüklerimizden özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan pist istiyoruz. Arkadaşlarımız mağdur çoğu arabalarını dışarı çıkartamıyor. Hepsi kapının önünde duruyor. Caddeleri sokakları bizde tercih etmiyoruz ancak pist olmadığı için dışarılardayız. Tehlike açısından Allah'a şükür şu ana kadar bir sorun yaşamadık. Tabi bende tavsiye etmiyorum ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. İnsanlar streslerini atamıyor. Vergi ödüyoruz KDV ödüyoruz arabalarımıza halen ceza kesiyorlar. Kullandığım araba 5 bin motor vergisini ÖTV'sini ödüyoruz. Arabanın egzozu standart araba gürültülü bağırıyor ama polisler çevirip bize ceza yazıyor. Halbuki arabanın egzozu orijinal. Bu nedenle devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Yasal düzenleme getirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.