Türkiye’nin kuzeyi ile güneyi geleceğe imza attı

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından ağırlanan İskenderun heyetine, bölgenin doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı film gösterildi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Kardeş Oda Protokolü’nün ilişkilerin sürdürülebilir hale getirilmesi konusunda atılan, geleceğe dönük yerinde bir adım olduğunu söyledi. Hacısalihoğlu "Şehirlerin arasındaki irtibatın sürdürülebilir olması en büyük arzumuzdur. Turizm amaçlı gidip gelelim ancak ticari ilişkileri de unutmayalım. Birbirimizi ve şehirlerimizin ihtiyaçlarını daha iyi tanımak adına geleceğe dönük atılacak adımlar konusunda ortak çalışmalar yapmayı diliyoruz” dedi.

Başkan Hacısalihoğlu, Rusya ile kapıların açık olduğu dönemde adeta bütün Türkiye’nin Trabzon üzerinden Rusya’ya aktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’da büyük bir pazar vardı ve bu pazara Trabzon’dan açılım sağlanıyordu. Rusya Federasyonu’nda olimpiyatlar nedeniyle bazı limanların kapanması aradaki ulaşım ve ticarete engel oldu. Trabzon’da eskiden 10’un üzerinde feribot Rusya’ya çalışıyordu. Güney bölgesinin yaş sebze ve meyvesi TIR’larla Trabzon’a geliyor buradan feribotlarla karşıya geçiyordu. İnsan ve yük bir arada olunca ilişkiler daha ileri seviyede oluyor. Şimdi başka kapılardan yük taşımaya devam ediliyor ancak insan faktörü olmadan sadece yük taşıyarak ilişkilerdeki gelişme kısıtlı oluyor. Umarız güneyin Trabzon üzerinden Rusya ile ilişkisi gelecekte yeniden aynı seviyeye gelir. Aynı şekilde Suriye tarafında bir gelişme olursa karşılıklı işbirliği yapılabilir. Trabzon’un hinterlandında Rusya’nın büyük kesimi, Kafkaslar, İran, Türki Cumhuriyetler var. Lojistik açısından özellikle Türkiye Cumhuriyetlerin bağı burayla devam ediyor. Lojistik olarak belli merkezlerin özellikleri kolay kolay değişmiyor. Trabzon da bu merkezlerden biri konumundadır. Trabzon’un geleceğe bakışı bu geniş hinterland üzerinde her türlü ilişkiyi artırarak sürdürmektir. Son yıllarda turizm hareketi Körfez ülkeleri merkezli çok gelişti. Turizme bölgesel olarak bakıyoruz. Bölgenin her yerinde altyapının gelişmesini destekliyoruz. Oda olarak dışa açılma politikası yürütüyoruz. İşadamlarımızın dışa açılmasını teşvik ediyoruz. Üretim ve ihracatı geliştirerek işbirlikleri kurmalıyız.”

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ise konuşmasında, iki ilin birçok benzer özelliği olduğunu vurgulayarak, “Trabzon ihracat, turizm, sosyal ve kültürel anlamda ülkemize kattığı değer açısından çok önemli illerimizden biri. Kardeşlik protokolü sonrasında iş insanlarımız karşılıklı ticaretlerini geliştirmek üzere sık sık bir araya gelmeli. Hatay, Trabzon’la aynı özellikleri ve değerleri taşıyan illerden biri. Trabzon’un Rusya ve Kafkasya’ya açılan kapı olması gibi, Hatay da Suriye, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yakınlığıyla Trabzon’la benzeşiyor” dedi.

İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, Hatay’dan Karadeniz’e yapılacak bir bağlantı yolu projesi olduğunu vurgulayarak “Şu anda Hatay’dan yola çıkan TIR, 18 - 19 saatte Karadeniz kıyısına ulaşmakta. Hatay - Karadeniz bağlantı yolu açılırsa bu mesafenin 680 kilometreye, yani 9,5 - 10 saate kadar inebileceğini biliyoruz. Bu yolda büyük çalışma var. Kısa sürede bitmemesinin nedeni çok sayıda tünel olması. Bu çalışmalar tamamen sonuçlandığında inanıyorum ki ulaşım, navlun ve rekabet açısından iki bölgeye de büyük fayda sağlayacak. Hatay’dan Rusya’ya ticaret ve ihracat yapan bir sürü firmamız var. İş dünyası olarak heyecanla beklediğimiz Karadeniz - Akdeniz Bölünmüş Yol Projesi’nin tamamlanmasının ardından, Akdeniz’deki illerimiz Karadeniz’deki illerimize ve Kuzey-İskandinav ülkelerine erişimde, nakliye maliyetleri açısından önemli bir avantaj sağlamış olacaktır. Aynı şekilde Karadeniz’deki illerimiz de, hem Akdeniz’e hem de İskenderun Limanı üzerinden Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ulaşımda, ciddi bir lojistik avantaja sahip olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Kardeş Oda Protokolü’nü katılımcıların alkışları arasında imzaladı. Hacısalihoğlu ve Yılmaz, günün anısına birbirlerine plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.